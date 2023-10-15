شاهد: الجيش الإسرائيلي يعرض أسلحة متنوعة يقول إن مقاتلي القسام جلبوها معهم خلال عملية "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

عرض الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أسلحة متنوعة قال إن مقاتلي حماس جلبوها معهم خلال هجومهم على غلاف غزة، عند بدء عملية "طوفان الأقصى" الأسبوع الماضي.

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وكشف قائد معهد أبحاث الأسلحة للصحفيين في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، عن العديد من العبوات الناسفة والقنابل اليدوية والبنادق التي قال إن مقاتلي حماس استخدموها وأحضروها معهم أثناء توغلهم في إسرائيل.

كما رجّح ممثل للجيش الإسرائيلي إن كتائب القسام كانوا يعتزمون الاستيلاء على القرى المتاخمة لغزة والبقاء فيها، "لأنهم وصلوا في مركبات كبيرة محملة بالغذاء والإمدادات الطبية بالإضافة إلى الأسلحة"، حسب قوله.