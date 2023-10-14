شاهد: تظاهرات في لندن دعمًا للفلسطينيين وتنديدًا بالقصف الإسرائيلي على غزة

بقلم: يورونيوز

تقدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمقترح للشرطة لتجريم رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المناصرة للدول العربية بالمظاهرات مستقبلًا.

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نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ومنظمات أخرى تظاهرة تنديدًا بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في "أكسفورد سيركس" وسط لندن أمام بورتلاند بالاس، باتجاه إلى مقر الحكومة البريطانية، مرورًا بميدان ترافلغار.

ويقول القائمون على المظاهرة إن الغاية منها التعبير عن ما أسموه "رفض اعتداءات الاحتلال المتكررة على المدنيين في غزة، والسعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، حسب تعبيرهم.

ثاني المظاهرات في لندن

وتأتي المسيرة تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين (PSC)، ومنظمة أصدقاء الأقصى (FOA)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، ومنظمة أوقفوا الحرب، ومنظمة أوقفوا التسليح النووي.

وهذه هي المظاهرة الثانية لصالح فلسطين التي تجري في العاصمة البريطانية لندن منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى فجر السبت الماضي، حيث تم التظاهر يوم الإثنين الماضي أمام السفارة الإسرائيلية في لندن.

ووجه القائمون على المظاهرة جملة من النصائح إلى المشاركين في المظاهرة قالوا بأن الالتزام بها من شأنه تأمين المشاركة الآمنة في المظاهرة، لا سيما في ظل القوانين الجديدة التي تشهدها بريطانيا بالموازاة مع عملية طوفان الأقصى.

رفع المتظاهرون مسيرات داعمة لغزة JUSTIN TALLIS/AFP

وتقدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمقترح للشرطة لتجريم رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المناصرة للدول العربية بالمظاهرات مستقبلًا.

وفي خطاب أرسلته للشرطة، حثت الوزيرة على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية.

تحركات في عدة دول

ونزل الآلاف الجمعة في بغداد وعمّان وطهران في تظاهرات دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالقصف الاسرائيلي على قطاع غزة، في سابع أيام الحرب بين الدولة العبرية وحماس التي أعقبت هجوما مباغتا شنّته الحركة على اسرائيل.

وغصّت ساحة التحرير في بغداد بآلاف المتظاهرين الذين لبّوا دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وردّد المشاركون هتافات "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أميركا" و"كلا كلا اسرائيل".

كما رُسم علم اسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، كما شاهد مصوّر في فرانس برس.

وصدرت دعوات الى تحركات الجمعة في أنحاء مختلفة من العالم تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة.

وفي فرنسا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية"، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".