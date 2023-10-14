جمعيات خيرية مصرية تجمع المساعدات الغذائية والإنسانية لإرسالها إلى غزة

بقلم: يورونيوز

تقف شاحنات محملة بالمساعدات والوقود والغذاء على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار دخولها إلى القطاع الذي يشهد وضعا مأساويا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

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قام عشرات المتطوعين من جمعية "رسالة" الخيرية بجمع المساعدات الإنسانية لإيصالها إلى غزة، حيث من المقرر أن تتجه قافلة مساعدات إلى مدينة رفح على الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزة. وقصفت إسرائيل ثلاث مرات معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو الممر الوحيد للدخول والخروج من القطاع الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وتقف شاحنات محملة بالمساعدات والوقود والغذاء على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار دخولها إلى القطاع الذي يشهد وضعا مأساويا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وسبق وأن ترددت أنباء عن إغلاق مصر لمعبر رفح، لكن وزارة الخارجية المصرية، أكدت الخميس، استمرار عمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات" إلى القطاع.

وأكدت القاهرة أن تعرض المرافق الأساسية للمعبر على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة عمليات القصف المتكررة، التي نفذتها يحول دون نشاط الممر الحدودي بشكل طبيعي.

وشددت مصر على تجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر، كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الفلسطينيين في القطاع.

ونفذت حركة حماس منذ اسبوع هجمات مباغتة حيث توغل مسلحون من الحركة إلى البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل حوالي 1300 شخص.