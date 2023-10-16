شاهد: رجال من الدفاع المدني في غزة ينهارون حزنا على مقتل ستة من زملائهم في قصف إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

الدفاع المدني الفلسطيني أعلن أن ستة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة فجر الإثنين.

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قتل ستة عناصر من الدفاع المدني في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي، حسب ما أعلن الدفاع المدني في فيديو على صفحته في فيسبوك. ووقع الضحايا في حي التفاح، أحد أحياء مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن القصف الإسرائيلي استهدف "بشكل مباشر" مقر المديرية العامة للدفاع المدني في حي التفاح، وإن القتلى الستة كانوا على رأس عملهم أمام المقر.

فيديو..|| مديرية الدفاع المدني تعقد مؤتمر صحفي، في مستشفى الشفاء بغزة، تندد فيه باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقمها واستشهاد ستة منهم وإصابة سبعة آخرين. المكتب الإعلامي المديرية العامة للدفاع المدني الاثنين 16 اكتوبر 2023 Posted by ‎الدفاع المدني الفلسطيني‎ on Monday, October 16, 2023

وتواصل إسرائيل منذ أيام القصف العنيف على قطاع غزة حيث قتل حتى الآن بحسب وزارة الصحة في القطاع 2750 شخصا بينهم أكثر من 730 طفلا بينما أصيب 9600.

وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحتها 362 كيلومترا مربعا ويقطنه 2,4 مليون شخص.