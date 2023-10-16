EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: رجال من الدفاع المدني في غزة ينهارون حزنا على مقتل ستة من زملائهم في قصف إسرائيلي

عناصر من الدفاع المدني والطوارئ يبكون فوق جثمان أحد زملائهم الذين قتلوا ليلة الإثنين إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة
عناصر من الدفاع المدني والطوارئ يبكون فوق جثمان أحد زملائهم الذين قتلوا ليلة الإثنين إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة Copyright AP Photo / Abed Khaled
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

الدفاع المدني الفلسطيني أعلن أن ستة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة فجر الإثنين.

اعلان

قتل ستة عناصر من الدفاع المدني في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي، حسب ما أعلن الدفاع المدني في فيديو على صفحته في فيسبوك. ووقع الضحايا في حي التفاح، أحد أحياء مدينة غزة.

 وقال الدفاع المدني إن القصف الإسرائيلي استهدف "بشكل مباشر" مقر المديرية العامة للدفاع المدني في حي التفاح، وإن القتلى الستة كانوا على رأس عملهم أمام المقر.

فيديو..|| مديرية الدفاع المدني تعقد مؤتمر صحفي، في مستشفى الشفاء بغزة، تندد فيه باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقمها واستشهاد ستة منهم وإصابة سبعة آخرين. المكتب الإعلامي المديرية العامة للدفاع المدني الاثنين 16 اكتوبر 2023

Posted by ‎الدفاع المدني الفلسطيني‎ on Monday, October 16, 2023

وتواصل إسرائيل منذ أيام القصف العنيف على قطاع غزة حيث قتل حتى الآن بحسب وزارة الصحة في القطاع 2750 شخصا بينهم أكثر من 730 طفلا بينما أصيب 9600.

وفي ظل القصف الإسرائيلي ودعوات الجيش لإخلاء شمال غزة، نزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحتها 362 كيلومترا مربعا ويقطنه 2,4 مليون شخص.

المصادر الإضافية • أ ف ب / الدفاع المدني الفلسطيني

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: حاملة طائرات أمريكية ثانية تبحر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل

شاهد: العشرات من الأمريكيين ينتظرون إجلائهم من ميناء حيفا

شاهد: مظاهرات تضامنية حاشدة في مدريد تطالب بوقف الحرب ضد المدنيين في غزة

قصف حركة حماس طوفان الأقصى غزة إنقاذ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني