شاهد: تشييع جثامين بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

بقلم: يورونيوز

شُيّع يوم الإثنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا حتى صباح الإثنين.

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شيع الأهالي في مدينة خان يونس بقطاع غزة جثامين عدد من الضحايا الذين قتلوا يوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ تسعة أيام. وحملت عائلات الضحايا جثامين القتلى على الأكتاف وجابوا بها شوارع المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة الإثنين (16 تشرين الأول / أكتوبر) ارتفاع حصيلة القتلى من جرّاءِ القصف الإسرائيلي إلى نحو 2750 شخصًا، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب "نحو 2750 شهيدًا وأكثر من 9700 جريح" في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي تنفّذه إسرائيل على القطاع المحاصر، بعد عملية غير مسبوقة شنّتها الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من المدنيين في العملية العسكرية الموسعة التي نفذتها حماس وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".