شاهد: حاملة طائرات أمريكية ثانية تبحر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل

بقلم: يورونيوز

ترسل إدارة بايدن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الحاملة الإضافية تم إرسالها "في إطار جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل".

وستنضم "أيزنهاور" إلى المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي تبحر بالفعل بالقرب من إسرائيل، لتعزيز الوجود الأمريكي هناك بمجموعة من المدمرات والطائرات المقاتلة والطرادات.

وانتشرت الحاملة أيزنهاور من موطنها في نورفولك بولاية فيرجينيا يوم الجمعة.

وتحمل كلتا السفينتين طائرات مقاتلة من طراز F-18 يمكنها الطيران للاعتراض أو ضرب الأهداف.

لديهم أيضًا قدرات كبيرة للعمل الإنساني، بما في ذلك مستشفى على متن الطائرة يضم مسعفين وجراحين وأطباء، ويبحرون بطائرات هليكوبتر يمكن استخدامها لنقل الإمدادات الحيوية جواً أو للضحايا.