EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: حاملة طائرات أمريكية ثانية تبحر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل

حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في إتجهاها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل. 14 تشرن الأول 2023
حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في إتجهاها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل. 14 تشرن الأول 2023 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ترسل إدارة بايدن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل.

اعلان

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الحاملة الإضافية تم إرسالها "في إطار جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل".

وستنضم "أيزنهاور" إلى المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي تبحر بالفعل بالقرب من إسرائيل، لتعزيز الوجود الأمريكي هناك بمجموعة من المدمرات والطائرات المقاتلة والطرادات.

وانتشرت الحاملة أيزنهاور من موطنها في نورفولك بولاية فيرجينيا يوم الجمعة.

وتحمل كلتا السفينتين طائرات مقاتلة من طراز F-18 يمكنها الطيران للاعتراض أو ضرب الأهداف.

لديهم أيضًا قدرات كبيرة للعمل الإنساني، بما في ذلك مستشفى على متن الطائرة يضم مسعفين وجراحين وأطباء، ويبحرون بطائرات هليكوبتر يمكن استخدامها لنقل الإمدادات الحيوية جواً أو للضحايا.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

على رأس وفد روسي.. لافروف يصل الصين لحضور مبادرة الحزام والطريق

بـ26 طعنة.. سبعيني يقتل طفلا مسلما في الولايات المتحدة على خلفية حرب غزة وبايدن يندد

شاهد: صحفيون يعتصمون على الحدود بعد مقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي

أسلحة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية دفاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني