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البطريرك الكاثوليكي في القدس يعرض نفسه مقابل تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس

الممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في القدس خلال قداس في كنسية المهد بيت لحم.
الممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في القدس خلال قداس في كنسية المهد بيت لحم. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال الممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في القدس إنه على استعداد لتقديم نفسه كرهينة بدلا من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

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وقال الكاردنيال بييرباتيستا بيتسابالا ردا على سؤال أحد الصحفيين في الفاتيكان إنه على استعداد فعل أي شيء "إذا كان استبدالي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وإعادتهم إلى الوطن".

وبحسب بيانات لوكالة فرانس برس، تحتجز كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس حوالى 199 إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت إسرائيل قد انتقدت بيتسابالا بسبب بيان مشترك أصدره بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، أدانوا فيه استهداف المدنيين كما عبروا عن قلقهم بشأن سلامة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الكاردنيال إنه لم يشارك في كتابة البيان وشعر "بالدهشة عند نشره، مضيفاً أنه يتفهم غضب إسرائيل من البيان.

المصادر الإضافية • أ ب

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