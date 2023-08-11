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أكثر من 20 ألف مرشح للانتخابات في الكونغو الديمقراطية

كونغوليون من أنصار مرشح المعارضة مارتن فايولو يحتجون على إلغاء تجمعهم في كينشاسا (أرشيف 2018)
كونغوليون من أنصار مرشح المعارضة مارتن فايولو يحتجون على إلغاء تجمعهم في كينشاسا (أرشيف 2018) Copyright Jerome Delay/The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن رئيس لجنة الإنتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الجمعة، قبول طلب 23.653 مرشحاً لشغل 484 مقعداً فى الجمعية الوطنية، وذلك قبل أربعة أشهر من موعد الاقتراع الذى يتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب وممثلي المناطق وأعضاء المجالس البلدية.

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وأعلن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2019، نيته الترشح لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.

 أعلن قبول 23653 طلباً، بينها 3955 طلبا لنساء (أي 17 بالمئة) و19698 طلباً لرجال (أي 83 بالمئة)، وفق ما ذكر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دينيس كاديما في مؤتمر صحافي.

وأشار إلى أنّ من بينهم 155 مرشحاً مستقلاً، فيما ينتمي الآخرون إلى أحزاب وتكتلات سياسية. وتضم الدولة ذات التاريخ السياسي المضطرب 910 أحزاب سياسية، وفقا لوزارة الداخلية.

وأشارت اللجنة المستقلة للإنتخابات إلى أنّ 66 حزباً سياسياً تمكّن من اجتياز "عتبة التمثيل"، بينما فشل 51 في ذلك. وأوضح كديما أن عتبة التمثيل هي 60 بالمئة من مجلس النواب، أي أن تأهيل كل قائمة يتطلب 290 مقعداً على الأقل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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