الاتحاد الأوروبي يحاول توحيد مواقفه بشأن الحرب بين اسرائيل وحماس

بقلم: يورونيوز

يعقد القادة الأوروبيون اجتماعا طارئا الثلاثاء عبر الفيديو في محاولة لتوجيه رسالة متماسكة بشأن الحرب بين اسرائيل وحماس، بعد أسبوع من التجاذب في بروكسل. وقال مسؤول أوروبي "شعرنا بالحاجة الى ترتيب الأمور".

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يعقد القادة الأوروبيون اجتماعا طارئا الثلاثاء عبر الفيديو في محاولة لتوجيه رسالة متماسكة بشأن الحرب بين اسرائيل وحماس، بعد أسبوع من التجاذب في بروكسل. وقال مسؤول أوروبي "شعرنا بالحاجة الى ترتيب الأمور".

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى القمة الافتراضية عند الساعة 17,30 (15,30 ت غ).

في الأيام التي تلت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس ضد اسرائيل، أشاعت المفوضية الأوروبية اجواء ارتباك بشأن المساعدة للفلسطينيين، والتي يُعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة الرئيسية التي تقدمها.

وأعلن المفوض المجري أوليفر فارهيلي تعليق المدفوعات ما أثار احتجاجات في بعض العواصم، قبل أن تصحح السلطة التنفيذية الأوروبية الوضع باعلانها عن "إعادة نظر طارئة" للمساعدة المخصصة للتنمية جارية مشيرة الى ان المساعدة الانسانية غير معنية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت مضاعفة هذه المساعدات الإنسانية ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليون يورو.

لكن في اليوم السابق، تسببت الرسالة التي وجهتها فون دير لايين خلال زيارة الى اسرائيل بامتعاض لدى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

حلقة "إشكالية"

وكانت فون دير لايين دافعت أمام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حق اسرائيل في الدفاع عن النفس لكن بدون أن تضيف بان هذا الرد يجب أن يتطابق مع القانون الانساني والدولي، وهو ما شدد عليه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام اجتماع وزراء الخارجية.

وقالت النائبة الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو السبت "لا أفهم ما علاقة رئيسة المفوضية بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي هي ليست مكلفة بها".

من جهته دافع الناطق باسم المفوضية اريك مامر عن حق أورسولا فون دير لايين في "السفر الى حيث تشاء" قائلا "لا أتذكر أن أحدا انتقد الرئيسة حين توجهت الى اوكرانيا بعد بدء الحرب".

أدى الجدل الى الدعوة الى قمة أوروبية طارئة عبر الفيديو.

وقال دبلوماسي "يجب أن نحاول إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح بحيث تركز المحادثات على الوضع، وليس على الطريقة التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن الوضع" مقرا في الوقت نفسه بوجود حلقة "إشكالية".

من جهته قال فيتوريو إنفانتي من منظمة أوكسفام غير الحكومية التي اضطرت لتعليق عملها في غزة إثر دعوة اسرائيل السكان الى إخلاء منازلهم "الوقت ليس مناسبا للرسائل المتناقضة. ما نحن بحاجة إليه هو قيادة معنوية حاسمة تركز على السلام. مع كل دقيقة تمر، يدفع المدنيون ثمنا باهظا".

تجنب التصعيد

تم اعتماد إعلان مشترك الأحد لتحديد موقف الدول ال27 قبل الاجتماع والتي "تصر بشدة على حق اسرائيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني والدولي في مواجهة الهجمات العنيفة والعشوائية" التي تشنها حماس.

وأكدوا أيضا أهمية "تقديم مساعدة إنسانية بشكل طارئ" وأبدوا "استعدادهم لمواصلة دعم المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة (...) مع ضمان عدم تعرض هذه المساعدة لإساءة الاستخدام من قبل منظمات إرهابية".

وأقر مصدر أوروبي بان التوصل الى هذا الاعلان المشترك بين الدول الأعضاء التي لديها حساسيات مختلفة بشأن النزاع، لم يكن أمر سهلا.

مسألة وقف إطلاق النار يمكن أن يتم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع الذي سيشكل أيضا مناسبة لبحث الجهود الدبلوماسية وسبل تجنب التصعيد الإقليمي.

التوتر والمخاطر على أمن دول أوروبية التي يمكن ان تسببها مثل هذه الحرب هي أيضا مصدر قلق للدول الاعضاء وكذلك تداعياتها المحتملة المتمثلة بالهجرة، على دول المنطقة لكن أيضا على الاتحاد الاوروبي.

قتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في إسرائيل منذ بدء الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر على اراضي اسرائيل واحتجزت أيضا 199 رهينة بحسب اسرائيل.

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أدى رد اسرائيل التي تقصف منذ عشرة أيام قطاع غزة الى مقتل 2750 شخصا على الاقل معظمهم مدنيون فلسطينيون بينهم مئات الاطفال بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.