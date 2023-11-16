فيديو: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور تجمع سكني استهدفته حماس في هجومها على غلاف غزة

بقلم: يورونيوز

قال بوريل أثناء زيارته إن "رعبا واحدا لا يبرر آخر".

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زار جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الخميس، تجمع بئيري السكني الإسرائيلي، والذي استهدفته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتابع بوريل قائلا "أتفهم غضبكم ولكن دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لكم أفضل أصدقاء إسرائيل".

أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ودعمه لحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.

وأضاف "لكن الدفاع عن إسرائيل شيء، والعناية بالمحتاجين شيء آخر".

وتابع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "لهذا السبب يطلب الاتحاد الأوروبي أيضا، إلى جانب دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مساعدات إنسانية وغذاء وماء ووقود وحماية للمدنيين في غزة".