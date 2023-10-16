شاهد: قافلة مساعدات لغزة تنتظر السماح لها بالدخول من مصر عبر معبر رفح

بقلم: يورونيوز

في مدينة العريش على الحدود بين مصر وقطاع عزة، تنتظر العديد من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع السماح لها بالدخول.

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تنتظر قافلة طويلة من الشاحنات التي تحمل المساعدات لغزة بفارغ الصبر فتح معبر رفح بين القطاع ومصر، وهو الممر الوحيد من القطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. المعبر مغلق منذ الثلاثاء بعدما تعرّض لثلاث ضربات إسرائيلية خلال أقل من 24 ساعة ألحقت أضرارا به من الجانب الفلسطيني.

ويقول إبراهيم عبد الحميد من "مؤسسة صناع الحياة" إنهم يحضرون أيضا لقافلة أخرى. وتتضمن المساعدات حسب عبد الحميد إمدادات غذائية وطبية وألبسة وأغطية ومياه شرب ومستلزمات يومية أخرى.

وترفض إسرائيل حتى الآن فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الاثنين في بيان أنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".

وفي هذا السياق أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أنه سيتوجّه إلى الشرق الأوسط الثلاثاء للمشاركة في المفاوضات حول إدخال المساعدات إلى غزة. وقال غريفيث إنه يأمل في سماع "أنباء جيّدة" في وقت لاحق الاثنين عن إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر عبر معبر رفح.