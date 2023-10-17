بقلم: يورونيوز

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة موقعة حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع أكثر من 2800 قتيل وحوالي 12 ألف مصاب.

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بينما خرجت بعض الدول عن صمتها مطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين، لا يبدو أن إسرائيل توافق على إبرام إي هدنة حاليًا، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار أنّ الولايات المتّحدة حصلت على ضمانات من الدولة العبرية بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة.

أما التطور المهم الذي أعلن عنه البيت الأبيض فهو زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إلى إسرائيل والأردن.

أبرز تطورات الحرب على غزة