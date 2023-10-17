تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة موقعة حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع أكثر من 2800 قتيل وحوالي 12 ألف مصاب.
بينما خرجت بعض الدول عن صمتها مطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين، لا يبدو أن إسرائيل توافق على إبرام إي هدنة حاليًا، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار أنّ الولايات المتّحدة حصلت على ضمانات من الدولة العبرية بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة.
أما التطور المهم الذي أعلن عنه البيت الأبيض فهو زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إلى إسرائيل والأردن.
أبرز تطورات الحرب على غزة
أبز ما نعرفه حتى الآن
الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور إسرائيل والأردن يوم الأربعاء
إيران تحذر من "إجراء استباقي " ضد إسرائيل خلال الساعات المقبلة بحسب وزير خارجيتها
إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة والقتلى معظمهم من الأطفال والنساء
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مقابر جماعية لدفن قتلى القصف الإسرائيلي بعد تكدس الجثث والخوف من انتشار الأوبئة
مصر تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول غزة
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لا يزال أكثر من 1000 فلسطيني في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية
إيران تحذر من "إجراء استباقي" محتمل ضد إسرائيل "خلال الساعات المقبلة"euronewsكان أمير عبد اللهيان قد حذّر الإثنين من أنّ الوقت ينفد "لإيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميًا".
أربعة قتلى في محاولة تسلل من لبنان (الجيش الإسرائيلي)
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه قتل "أربعة إرهابيين" حاولوا التسلل من لبنان، مع تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين.
وقال الجيش في بيان "قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تحاول التسلل إلى السياج الأمني مع لبنان وزرع عبوة ناسفة" مشيرا " قتل أربعة إرهابيين".
كتائب القسام تقول إنها أطلقت صواريخ نحو قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب غزة
قائد القيادة المركزية الأمريكية من تل أبيب "سنقدم لإسرائيل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها"
قوافل المساعدات تتحرك من العريش باتجاه معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة (الهلال الأحمر المصري )
توجّهت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، الثلاثاء إلى معبر رفح باتّجاه غزة التي تتعرّض لقصف إسرائيلي، وفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة.
وقالت هبة راشد من مؤسسة مرسال غير الحكومية "وصلنا المعبر....وفي انتظار الخطوة" القادمة، فيما احتشدت مئات الشاحنات على الطريق الممتد على 40 كيلومترا بين العريش ورفح، وفق مصادر إغاثية أخرى.
ألمانيا: جدل وانتقادات بعد تأجيل تكريم كاتبة فلسطينية في معرض فرانكفورت للكتبeuronewsكان من المفروض أن تتلقى الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة من مؤسسة ليتبروم ضمن معرض فرانكفورت للكتاب، لكن القائمين على الجائزة أجلوا هذا التكريم، بسبب "الحرب التي بدأتها حماس".
حوالى نصف مليون نازح إسرائيلي داخل الدولة العبرية
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة العبرية منذ شنّت حركة حماس قبل عشرة أيام الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلدهم.
وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّه "حالياً هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً".
وأضاف أنّ كلّ التجمّعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تمّ إخلاؤها من سكّانها كما تمّ أيضاً إخلاء أكثر من 20 تجمّعاً سكنياً في شمال الدولة العبرية.
وقال "لقد قمنا بإخلاء جنوب إسرائيل بالكامل، كلّ البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة (...) وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تمّ إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود".
وأوضح أنّ "غالبية هؤلاء الناس غادروا بمبادرة منهم والآن هناك إخلاء لمدينة سديروت (جنوب)".
إسرائيل: الشرطة توسع نطاق مجموعات الرد المدنية المسلحة لتشمل المدنeuronewsقرّر مفوّض الشرطة الإسرائيليّة كوبي شبتاي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "توسيع وحدات الاستجابة الأولية العاملة تحت رعاية الشرطة لتشمل جميع المدن"، وفق بيان مشترك.
حماس تنشر مقطعا مصورا "لإحدى الأسيرات في غزة"
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين مقطعا مصورا "لإحدى الأسيرات في غزة"، ظهرت فيه شابة تتكلم اللغة العبرية.
في المقطع الذي تعذّر التثبّت من صحّته على الفور، تظهر شابة مستيقظة ومستلقية، ومصابة في ذراعها.
بحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أسرت في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.
وتقول الشابة إنها محتجزة في غزة وتدعو إلى الإفراج عنها، مؤكدة أنها تلقى معاملة جيدة.
وفي مقطع ثان، تظهر الشابة أمام الكاميرا وتقول إنها متحدّرة من وسط إسرائيل.