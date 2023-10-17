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فيديو: دمار ودماء وبكاء.. هكذا بدت خان يونس بعد ليلة قصف إسرائيلي مروع

نساء فلسطينيات يبكين ذويهن الذين قتلوا من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
نساء فلسطينيات يبكين ذويهن الذين قتلوا من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة Copyright Fatima Shbair/AP
بقلم:  يورونيوز
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تعرضت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة مجددًا لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى.

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واصلت الطائرات الحربية ليلة الثلاثاء قصفها المكثف لقطاع غزة. وتعرضت مدينة خان يونس الوقعة في الجزء الجنوبي من القطاع إلى قصف عنيف أدى إلى وقوع عشرات القتلى وتدمير العديد من الأبنية السكنية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة قد أعلنت صباح الإثنين على صفحتها في فيسبوك عن أحدث إحصائيات لأعداد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر من السابع من تشرين الأول / أكتوبر، حيث بلغ عدد القتلة حوالي 2800 وعدد الجرحى ما يقارب عشرة آلاف شخص.

فلسطينيون يبكون أحباءهم الذين قضوا في خان يونس من جراء القصف الإسرائيلي
فلسطينيون يبكون أحباءهم الذين قضوا في خان يونس من جراء القصف الإسرائيليFatima Shbair/ AP

المصادر الإضافية • أ ف ب

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