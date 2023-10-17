EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"200 هدف" في ليلة واحدة.. إسرائيل تزيد من كثافة قصفها على غزة

منظر للمنازل المدمرة ومسجد في أعقاب الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
منظر للمنازل المدمرة ومسجد في أعقاب الضربات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 Copyright Ariel SchalitAP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نفذت السفن البحرية غارات أخرى استهدفت مراكز قيادة تابعة لحماس ومواقع تخزين للأسلحة، وفقا للجيش الإسرائيلي.

اعلان

شنت إسرائيل مزيدا من الغارات الجوية على أحياء متفرقة في قطاع غزة، الثلاثاء، في إطار ما تسميه جهودها لاستهداف أعضاء من حركة حماس.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه قصف أكثر من 200 هدف لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في القطاع خلال الليل.

وتشمل هذه المواقع "مقرا لعدد من أعضاء حماس وبنك تستخدمه الحركة لتمويلها"، وفقا للجيش الإسرائيلي.

كما نفذت السفن البحرية غارات أخرى استهدفت "مراكز قيادة تابعة لحماس ومواقع تخزين للأسلحة"، وفقا لذات المصدر.

في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط المدنيين من النساء والأطفال بسبب القصف العنيف على الأحياء السكنية في القطاع.

ولا تزال الجهات المكلفة بأعمال الإسعاف والإغاثة تحذر من اقتراب الأوضاع إلى نقطة الانهيار الكامل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر ورفض فتح معبر رفح لإدخال قافلة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد امتلاء مستشفيات القطاع بقتلى القصف الإسرائيلي.. سيارات الآيس كريم تتحول إلى ثلاجات لحفظ الجثث

بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين ... ألمانيا تعد لنقاط تفتيش جديدة على الحدود

إسرائيل: الشرطة توسع نطاق مجموعات الرد المدنية المسلحة لتشمل المدن

ضحايا أزمة إنسانية حركة حماس إسرائيل قطاع غزة اعتداء إسرائيل