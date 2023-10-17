"200 هدف" في ليلة واحدة.. إسرائيل تزيد من كثافة قصفها على غزة

بقلم: يورونيوز

نفذت السفن البحرية غارات أخرى استهدفت مراكز قيادة تابعة لحماس ومواقع تخزين للأسلحة، وفقا للجيش الإسرائيلي.

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شنت إسرائيل مزيدا من الغارات الجوية على أحياء متفرقة في قطاع غزة، الثلاثاء، في إطار ما تسميه جهودها لاستهداف أعضاء من حركة حماس.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه قصف أكثر من 200 هدف لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في القطاع خلال الليل.

وتشمل هذه المواقع "مقرا لعدد من أعضاء حماس وبنك تستخدمه الحركة لتمويلها"، وفقا للجيش الإسرائيلي.

كما نفذت السفن البحرية غارات أخرى استهدفت "مراكز قيادة تابعة لحماس ومواقع تخزين للأسلحة"، وفقا لذات المصدر.

في الوقت الذي يتواصل فيه سقوط المدنيين من النساء والأطفال بسبب القصف العنيف على الأحياء السكنية في القطاع.

ولا تزال الجهات المكلفة بأعمال الإسعاف والإغاثة تحذر من اقتراب الأوضاع إلى نقطة الانهيار الكامل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر ورفض فتح معبر رفح لإدخال قافلة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.