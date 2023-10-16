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شاهد: لقطات جوية لدمار غير مسبوق بعد قصف إسرائيل مخيم النصيرات في قطاع غزة

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extract video Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قصف الجيش الإسرائيلي بالطائرات الحربية مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

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ويعتبر مخيم النصيرات ثالث أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة بعد مخيمي الشاطئ وجباليا.

أفاد سكان القطاع أن القصف الإسرائيلي ازداد كثافة ليلة الأحد في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لغزو بري متوقع في شمال القطاع.

وقُتل حوالى 2750 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال كما جرح حوالى 9700 شخصا في غزة خلال 10 أيام. وقالت وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العدد النازحين تجاوز المليون.

يجدر بالذكر أن أغلب سكان مخيم النصيرات لاجئين من قرى منطقة بئر السبع وغيرها من القرى الجنوبية التي هجر سكانها عام 1948.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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