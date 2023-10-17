روسيا تسقط ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب شبه جزيرة القرم

بقلم: يورونيوز

أسقطت القوات الروسية ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، وفق ما أفاد مسؤول محلي الثلاثاء.

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قال الحاكم المحلي المعيّن من روسيا سيرغي أكسيونوف: "تمّ خلال الليل تحييد ثماني مسيّرات للعدو، عبر وسائل الحرب الالكتروني أو اسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

الى ذلك، تمّ ليل الإثنين إسقاط ثلاث مسيّرات في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، دون سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار، وفق ما أفاد الحاكم المحلي فياتيشسلاف غلادكوف.

ويأتي ذلك بعدما تبنّت أوكرانيا في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر تدمير نظام "إس-400" للدفاع الجوي في بيلغورود، بعد ليلة أعلنت في روسيا إسقاط 31 مسيّرة أطلقتها كييف وإفشال محاولة إنزال لقوات الأخيرة في القرم.

وتزايدت الاستهدافات الأوكرانية للأراضي الروسية خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع إطلاق كييف هجوما مضادا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو. وتركزت هذه الهجمات على القرم ومناطق روسية قريبة من الحدود الأوكرانية.