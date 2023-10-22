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مقتل ستة اشخاص في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعا أوكرانيا

رجال الإنقاذ ينتشلون جثة طفل قتل في قصف روسي على خاركيف - أوكرانيا 6/10/2023
رجال الإنقاذ ينتشلون جثة طفل قتل في قصف روسي على خاركيف - أوكرانيا 6/10/2023 Copyright Alex Babenko/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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قُتل ستة أشخاص وجرح 14 آخرون في قصف صاروخي روسي السبت أصاب مستودعا لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع متضرر بشدة وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية "نوفا بوشتا".

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن "القتلى الستة والجرحى ال14 نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا".

وأضاف أن "الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاما أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات".

وتابع أنه من بين ال14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتا إلى أن "الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم".

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ "اس 300" أصاب اثنان منها المستودع.

وقال المتحدث باسم المكتب دميترو شوبينكو لإذاعة "سوسبيلني" الحكومية الأوكرانية أن العمل مستمر في الموقع ل"تحديد العدد الدقيق للجرحى والقتلى".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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