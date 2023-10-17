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شاهدت: قوات أمريكية تغادر إنجلترا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط

غادر الطيارون من سرب المقاتلات 494 سلاح الجو الملكي البريطاني لاكنهيث في سوفولك، إنجلترا، في 16 أكتوبر
غادر الطيارون من سرب المقاتلات 494 سلاح الجو الملكي البريطاني لاكنهيث في سوفولك، إنجلترا، في 16 أكتوبر Copyright الرقيب غاسبار كورتيز/القوات الجوية الأمريكية
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن بعض من قواتها المتمركزة في إنجلترا غادرت في محاولة لتعزيز التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط.

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ووصف المكان الذي كانوا يتجهون إليه بأنه "مكان غير معلوم". 

وغادر الطيارون من سرب المقاتلات رقم 494 قاعدة سلاح الجو الملكي في لاكينهيث في سوفولك، إنجلترا، في 16 أكتوبر - تشرين الأول.

وقالت الوزارة إنه سيتم تعيين السرب للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية حيث سيكون جاهزا "لدعم عمليات الطوارئ وحماية قوات التحالف والمواطنين في الخارج".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مع اندلاع صراع جديد هذا الشهر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل حاملتي طائرات إلى المنطقة، ومن المقرر أن يصل الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإجراء محادثات. 

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم بلاده الكامل لإسرائيل، ودعا أيضًا إلى تقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون حاليًا لإطلاق النار في غزة.

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