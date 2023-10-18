شاهد: مسرات عارمة في كولومبيا دعما لغزة

بقلم: يورونيوز مع أ ب

خرج المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا، للتعبير عن غضبهم إزاء مقتل آلاف المدنيين في الحرب في غزة.

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وجرت المظاهرة في الوقت الذي علّقت فيه إسرائيل الصادرات الأمنية إلى كولومبيا، بعد في خلاف دبلوماسي متصاعد بسبب تصريحات عبر الإنترنت للرئيس الكولومبي يقارن فيها الحصار الإسرائيلي لغزة بتصرفات ألمانيا النازية.

ضاعف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو انتقاداته لإسرائيل، وأشار إلى أن بلاده قد تحتاج إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية معها، في حين اقترح وزير خارجيته أن يغادر سفير إسرائيل البلاد.

امرأة تحمل شمعة، خلال الوقفة الاحتجاجية لإظهار الدعم للفلسطينيين Ivan Valencia/ The AP

بدأت الحرب الكلامية بين بترو والسفير الإسرائيلي جالي داجان قبل أسبوع، عندما رفض الرئيس الكولومبي إدانة غارة حماس على إسرائيل، والتي قتل فيها المسلحون مئات المدنيين في منازلهم.

وعندما حث داغان بترو على التحدث عن الهجوم "الإرهابي"، رد الرئيس الكولومبي برسالة مفادها أنّ "الإرهاب يقتل الأطفال الأبرياء في فلسطين"، وأتبعه برسائل اتهم فيها إسرائيل بتحويل غزة إلى "معسكر اعتقال".

وأصبحت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول هي الأكثر دموية بين حروب غزة الخمس لكلا الجانبين.