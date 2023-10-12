واشنطن تنتقد تشبيه الرئيس الكولومبي مسؤولين إسرائيليين بالنازيين وتطالبه بإدانة طوفان الأقصى

بقلم: يورونيوز

انتقدت الولايات المتحدة اليوم الخميس التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو والتي شبه فيها تصريحات الحكومة الإسرائيلية بتصريحات النازيين، ودعته إلى التنديد بحركة حماس.

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وكتب بيترو، على موقع إكس مرارا منذ الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل والذي نفذته حركة حماس السبت.

La única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz.



La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos.



Eso no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que… pic.twitter.com/8ZeDHj6oLi — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2023

وأثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين عن فرض “حصار كامل” لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.4 مليون شخص إدانات دولية. وقال غالانت إن إسرائيل تقاتل “أناسا متوحشين”.

وكتب بيترو “هذا ما قاله النازيون عن اليهود. لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”، مضيفا أن خطاب الكراهية من شأنه أن يؤدي إلى “محرقة”، ردا على تصريحات غالانت التي تم تداولها على نطاق واسع.

وقالت السفيرة ديبورا ليبستادت من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية على إكس “نستنكر بشدة تصريحات الرئيس بيترو وندعوه إلى إدانة حماس، المدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية، لقتلها الوحشي للرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين”.

We were shocked to see Colombian President @petrogustavo compare the Israeli government to Hitler’s genocidal regime. We strongly condemn President Petro’s statements and call on him to condemn Hamas, a designated terrorist organization, for its barbaric murder of Israeli men,… — Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) October 12, 2023

وتعهدت إسرائيل بتصفية حماس وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

وشبه بيترو غزة أيضا بمعسكر اعتقال أوشفيتز الذي كان يديره الحراس النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بحي اليهود في وارسو، الذي دمره الجيش الألماني في أعقاب انتفاضة اليهود هناك.