شاهد: الطائرات الإسرائيلية تستهدف مخبزًا وسط قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

استهدفت طائرة إسرائيلية مخبزًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين.

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استهدفت طائرة إسرائيلية مخبزًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين.

وتعاني غزة من أزمة إنسانية، وسط تحذيرات من نفاد الغذاء والدواء من القطاع المحاصر منذ 17 عامًا.

كما اضطرت عشرات المخابز الأخرى في أنحاء غزة إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص المياه والكهرباء.

وتتضاءل إمدادات محلات السوبر ماركت ولا تستطيع إعادة تخزينها لأن تجار الجملة لا يستطيعون التنقل وسط الدمار في البنية التحتية في المنطقة لتوصيل الطلبات.

وقالت منظمة الأغذية العالمية إن غزة يمكن أن تقترب من حافة المجاعة إذا لم يتم حل وضع الأمن الغذائي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح مع مصر.