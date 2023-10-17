بقلم: يورونيوز

قتل مئات الأشخاص في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل.

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وأفادت الوزارة في بيان عن "200 الى 300 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات (..) تحت الأنقاض".

مشاهد اخرى لقصف المستشفى في #غزةpic.twitter.com/1w0m36Z9fo — Sonar Media Center (@SonarCenter) October 17, 2023

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة على صفحتها بموقع فيسبوك إن آلاف الأشخاص كانوا يحتمون بالمستشفى، مضيفة بأن اغلبية القتلى من الأطفال والنساء.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إسرائيل سبق وهددت بقصف المستشفى وغيرها من مستشفيات قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية إن 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف بساحة المستشفى الأهلي.

وتكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا، بنازحين لجأوا اليها آملين في النجاة من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة أيام على قطاع غزة، لا سيما بعد الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي الى سكان مدينة غزة بالنزوح جنوبا.

وندّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان ب"جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال بقصف مستشفى الأهلي العربي"، مشيرا الى أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن إسرائيل تحقق في أسباب قصف المستشفى.

وقال: "ليس لدينا كل التفاصيل بعد، سوف نتحقق، من الصعب الرد على الفور، كان هذا هجوما وقع منذ وقت ليس بالبعيد وهناك بالفعل أرقام كهذه (للقتلى)."

وأضاف: "لأن هناك الكثير من الضربات الجوية وهناك أيضا الكثير من الأخطاء (الصواريخ التي تطلقها حماس) وهناك أيضا الكثير من التقارير الكاذبة من جانب حماس. سنعرف التفاصيل وسنقول الحقيقة ".

وقُتل الثلاثاء على الأقل ستة أشخاص نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) التي وصفت الأمر بال"مشين".

ودعا الجيش الإسرائيلي الجمعة المدنيين في مدينة غزة (1,1 مليون نسمة) إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، "لحماية أنفسهم" واستعدادا لعملية برية للجيش.

ونزح أكثر من مليون شخص خلال أسبوع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا ويقطنه 2,4 مليون شخص، بحسب الأونروا.

حداد

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام على "شهداء مجزرة" ساحة مستشفى الأهلي العربي، بحسب ما أوردت وكالة وفا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس أعلن "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا".

وأدان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة ما وصفته وكالة (وفا) بـ"الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".

إدانة عربية ودولية واسعة

وأدانت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي الحادث الذي وصفته بالـ"انتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي".

كذلك وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادث بالـ"تطور الخطير" للأحداث في غزة.

عمّان، ١٧ تشرين الأول، ٢٠٢٣ - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان… pic.twitter.com/zx44bQ20EI — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 17, 2023

وأدانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.



Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 17, 2023

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف مطالبا "الغرب بوقف هذه المأساة فورا".

وكتب أبو الغيط على منصة إكس (تويتر سابقا) "أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف #مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب ان يوقف هذه المأساة وفوراً.@IntlCrimCourt@UNHumanRights@ahrcommittee@StateDept@francediplo_AR@FCDOArabic@SpainMFA@ItalyMFA_int — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 17, 2023

وأدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء عبر منصة "إكس" الضربة الإسرائيلية قائلا إنها "أحدث مثال للهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

وقال إردوغان "أدعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

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İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.



Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023

وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء إن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي.

وقال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي "لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".

أعربت وزارة الخارجية العُمانية، عن استنكارها للقصف، وقالت الخارجية العمانية في بيان صحفي إن هذا الأمر يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية.