على خلفية تضامنه مع غزة.. بنزيمة يعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير

بقلم: يورونيوز

قرر النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد السعودي، رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي الذي وجه له تهمة التواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين، لأنه أظهر تعاطفه مع المدنيين في غزة.

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وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد أصدر تصريحات جدلية، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews المحسوبة على أقصى اليمين، أكد خلالها أن النجم الفرنسي يتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين بعدما قام بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية عبر حساباته.

وقال دارمانان: "نعلم جميعاً عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

لتعلو إثر ذلك أصواتٌ في الحكومة الفرنسية مطالبة بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022، بل وطالبت العضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي فاليري بواييه، بتجريد كريم بنزيمة من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا ما تم التحقق من هذه الادعاءات.

وجاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".

ووفقًا لتصريح محامي بنزيمة لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن نجم اتحاد جدة يفكر جدياً في رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية دارمانان بتهمة التشهير.

بالإضافة إلى أن الدعوى قد تستهدف 3 نواب آخرين من البرلمان الفرنسي لنفس السبب أيضاً بعدا طالبوا بسحب الجنسية منه، كما أكدت الصحيفة.

وتأتي هذه الحملة الهجومية على بنزيمة، بعد أيام قليلة من إعلانه دعمه لضحايا الهجوم الإسرائيلي في غزة. حيث أظهر تعاطفاً مع سكان غزة، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

وكتب بنزيمة: "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

جدير بالذكر أن الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، هاجمت بدورها بنزيمة، وقالت خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1″، إنه اختار معسكره وبات "عميلاً للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

واستنكرت مورانو وهي من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين عدم قيام بنزيمة بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".