وزير الداخلية الفرنسي: إيقاف 65 شخصاً في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس

بقلم: يورونيوز

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت تسجيل 189 عملاً معادياً للسامية على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي، واعتقال 65 شخصاً على خلفية أعمال مماثلة.

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وأعلن دارمانان خلال مؤتمر صحافي في وزارة الداخلية أنه "تم تسجيل 189 عملاً معاديًا للسامية منذ السبت الماضي، و2449 بلاغاً إلى منصة فاروس تتصل بتبرير الإرهاب أو بتصريحات معادية للسامية على الإنترنت".

وقال الوزير: "منذ السبت، تاريخ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس الإسلامية على إسرائيل، والذي أعقبه رد فعل واسع النطاق من الدولة العبرية في قطاع غزة، أوقف 65 شخصاً (في فرنسا) لصلتهم المباشرة بأعمال معادية للسامية".

وبين الموقوفين ال65، هناك عشرة أجانب وضعهم غير قانوني في الأراضي الفرنسية وهم حالياً "في مركز احتجاز إداري، واثنان منهم في سجن".

كما أعلن دارمانان أنه استخدم المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية في 11 مناسبة (لإبلاغ المحاكم عن وقائع أو تعليقات) ضد "جمعيات أو أشخاص يدلون بتصريحات معادية للسامية أو بذرائع للإرهاب أو يدعمون حماس".

وقال "طلبت من مصالح وزارة الداخلية العمل على حل العديد من الجمعيات أو التجمعات التي تدعم أو تمول أحياناً حركة حماس أو الحركات المحيطة بها بشكل غير رسمي ومخفي"، بدون أن يسميها.

وأضاف الوزير: "أريد أن أكرر أن التظاهرات المؤيدة لحماس محظورة في كل أراضي الجمهورية"، مشيراً إلى "تظاهرة همجية" جديدة جرت السبت في ساحة الجمهورية في باريس، وأدت إلى توقيف تسعة أشخاص وإصدار أكثر من 300 تنبيه شفوي.