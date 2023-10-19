لافروف: "بين روسيا وكوريا الشمالية مستوى جديد واستراتيجي للعلاقات"

بقلم: يورونيوز

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ الخميس أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي، وندد لافروف بالسياسات العسكرية "الخطيرة" للولايات المتحدة وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية حيال كوريا الشمالية.

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وكان لافروف أشاد الأربعاء بدعم كوريا الشمالية للهجوم العسكري الذي تقوده روسيا في أوكرانيا. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن وزير الخارجية قوله: "نقدر بشدة دعمكم المبدئي والواضح لتحركات روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأثارت قمة في أيلول/سبتمبر والتحسن الواضح في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية مخاوف غربية من إمكانية تزويد بيونغ يانغ موسكو بأسلحة لعملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الولايات المتحدة قبل أسبوع أن عمليات تسليم أسلحة جار فعليا مشيرة إلى أن كوريا الشمالية سلمت روسيا أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، تسعى بيونغ يانغ للحصول على معدات عسكرية روسية و"تقنيات متطورة"، كما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين.

سياسيات واشنطن

وقال الوزير الروسي للصحافيين "على غرار أصدقائنا الكوريين الشماليين، نشعر بقلق بالغ من تكثيف الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأنشطة العسكرية، ومن سياسات واشنطن".

ولفت إلى أنّ الأميركيين "ينقلون بنى تحتية استراتيجية إلى هناك تشمل عناصر نووية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكّد "نعارض هذا النهج غير البنّاء والخطير".

وأكّد لافروف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، منذ الأربعاء، أنّ موسكو وبكين وبيونغ يانغ "تسعى لعرض بدائل بنّاءة"، لخفض تصعيد التوتر في المنطقة، وأضاف قوله: "ندعم تأسيس عمليّة تفاوض دورية، بشأن قضايا الأمن في شبه الجزيرة الكورية، من دون شروط مسبقة".

تأتي زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية، في ظل تقارب بلغ ذروته بين موسكو وبيونغ يانع، على وقع الحرب في أوكرانيا فيما تخشى واشنطن من أن روسيا تسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية، لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

لافروف يحضر حفل وضع قاعدة التماثيل البرونزية لكوريا الشمالية Russian Foreign Ministry Press Service telegram channel via AP

وفي أيلول/سبتمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أقصى الشرق الروسي، لكن الكرملين أكّد حينها بأنه لم يتم التوقيع على "أي اتفاق" خلال اللقاء.

ويتوقع بأن تمهّد محادثات لافروف، هذا الأسبوع في كوريا الشمالية، لزيارة مستقبلية يقوم بها بوتين إلى الدولة المعزولة، وفق ما أفاد الكرملين. وأكد لافروف الخميس بأنّ التنسيق "متواصل" بين البلدين.