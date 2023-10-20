شح حاد للوقود في غزة..طوابير طويلة وانتظار ساعات للحصول على القليل

بقلم: يورونيوز

وافقت إسرائيل على السماح لمصر بإيصال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة. ولم تشمل اتفاقية إدخال المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي شحنات وقود للقطاع.

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يظهر الفيديو طوابير طويلة من الفلسطينين أمام محطة وقود في دير البلح في قطاع غزة، الخميس، وهم ينتظرون للحصول على القليل من الوقود.

واصطف المنتظرون ل6 ساعات على الأقل فيما كانت الكمية المسموحة حوالى 20 لترا من الوقود. ويعاني سكان قطاع غزة شحا كبيرا في إمدادات الوقود منذ أن فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع. ويقول جهاد السرحي، أحد سكان دير البلح، إنه مع انقطاع الوقود والغاز أصبح الناس يطبخون على الحطب، وعلق: "لقد عدنا إلى العصر الحجري".

وقال فلسطيني آخر من دير البلح والذي يستضيف العديد من أقاربه الذين فقدوا منزلهم جراء القصف الإسرائيلي في جباليا انهم نفذوا من المياه.

وافقت إسرائيل على السماح لمصر بإيصال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة. ولم تشمل اتفاقية إدخال المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي شحنات وقود للقطاع.

ويعتبر نفاذ الوقود والمياه من أكبر المخاطر التي تهدد سكان قطاع غزة وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي طالبت إسرائيل بإدخال المواد الضرورية لإشغال المستشفيات ومحطات المياه والمخابز وغيرها.

ولا تزال شحنات المساعدات عالقة في معبر رفح ومن الجانب المصري، بسبب رفض الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية لإدخال المساعدات.