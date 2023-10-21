مسؤول إسرائيلي: 4 مستشفيات فلسطينية ترفض الإجلاء بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قال مسؤول أمني إسرائيلي إن 4 مستشفيات في الجزء الشمالي من قطاع غزة ترفض عمليات الإخلاء بالرغم من طلبات الجيش الإسرائيلي بالتحرك إلى الجنوب، السبت لموقع إسرائيل اليوم.

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وأضاف المسؤول أن "حركة حماس تستخدم المشتشفيات كملاجئ" وأن الجيش الإسرائيلي لديه "اتصال مباشر مع أغلب مستشفيات غزة تقريبًا ونحن نشجعهم على الإخلاء".

وأكدت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة، طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع. وقال الهلال الأحمر أن هناك مطالبات إخلاء لمستشفى القدس الذي يضم عددا كبيرا من النازحين الفلسطينين أغلبهم من النساء والأطفال.

كما جددت الطواقم الطبية الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير حماية للمستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون للقصف المتواصل منذ بداية الحرب.

وأدانت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي بشدة في بيانها أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة، قائلة إن الاجلاء القسرى للمرضى والعاملين في القطاع الصحي بمثابة حكم الإعدام على المرضى والجرحى.

وجاء في بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني أن حياة الكثير من المرضى من أصحاب الحالات الحرجة تواجه وضعا حرجا، مشيرة إلى أن المرضى في وحدات الرعاية المركزة و الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي والنساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل وآخرين يواجهون تدهورا وشيكا لحالتهم الصحية أو الوفاة في حال إجبارهم على التحرك والإجلاء.

ونزح قسريا أكثر من مليون فلسطيني من بيوتهم بعد أن طلبت منهم إسرائيل الإخلاء، بينما تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية اليومية في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المناطق التي أعلنتها إسرائيل كـ”مناطق آمنة”.