مخاوف من التهجير تساور فلسطينيين جنوب غزة حيث أقيم أول مخيم للنازحين

بقلم: يورونيوز

يظهرالفيديو، معاناة أهالي قطاع غزة، الذين لجأوا إلى مخيم أقامته "الأونروا" في خان يونس، جنوب القطاع بعد أن قصفت بيوتهم وتعرضت حياتهم للخطر بفعل الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة.

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ويعيش الفلسطينيون، حالياً، في الخيام التي أقيمت على أراضي مركز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورغم ذلك لا يشعرون بالأمان، بحسب أحد المواطنين الفلسطينيين.

في حين يواصل الجيش الإسرائيلي حربه ضد الفصائل الفلسطينية، إلا أنّ الفلسطينين يعتقدون أنّ الحرب القائمة في قطاع غزة ما هي إلا محاولة تهجير، ويقول أحد الفلسطينين: "يريدون تهجيرنا، لن نرحل من هذه الأرض، نريد أن تموت في هذه الأرض، سوف نبقى هنا. نحن نحب الحياة، ونريد أن نحيا حتى نحرر مسجد الأقصى، ونحرر وطننا".

وتعبرامرأة في المخيم القائم في خان يونس عن خوفها وشعورها بعدم الأمان، في هذا المكان الذي استحدثته الأنروا "كحلّ مؤقت"، وتقول: "كنا في بيوتنا، وهي بيوت مشيدة وتم تدميرها، هل ستحمينا خيمة من القصف".

ويضاف إلى ذلك، انقطاع الكهرباء والاتصالات عن الفلسطينيين بفعل الحصار التي تفرضه القوات الإسرائيلية، على الرغم من الضغوط الدولية التي تسعى إلى فتح معبر رفح مع مصر، وتمرير المساعدات الإنسانية.