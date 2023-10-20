EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: سباق مع الزمن لإخماد عشرات الحرائق في عدة غابات بالجزائر

أرشيف
أرشيف Copyright Fateh Guidoum/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية معززة بطائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على حوالى ثمانية حرائق لا تزال مشتعلة بكل من أميزور وتيشي وتيزي بربر بولاية بجاية.

اعلان

تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من إخماد 11 حريقا من أصل 20 اندلعت في غابات ولايات سكيكدة والمدية وجيجل وبجاية والبويرة ومستغانم وتيارت وتيزي وزو.

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية معززة بطائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على حوالى ثمانية حرائق لا تزال مشتعلة بكل من أميزور وتيشي وتيزي بربر بولاية بجاية.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنوياً حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عاماً بعد آخر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.

وتشهد الجزائر موجة حرّ في جميع مناطق شمال شرق البلاد مثل بجاية وتيزي وزو حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة.

تسببت موجة الحر بجفاف الغطاء النباتي وجعلته أكثر عرضة لاندلاع الحرائق التي اشتعلت بفعل الرياح العاتية حسب شهادات مختلفة نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مظاهرات في باريس تضامنًا مع غزة.. مناوشات مع الشرطة وجدل حول هتافات الله أكبر

بعد جدل المناهج التعليمية في الجزائر.. وزير التربية: لا نستهدف اللغة الفرنسية

القوات الجزائرية تقتل سائحين مغربيين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية

حرائق الجزائر حرائق غابات الطقس الاحتباس الحراري والتغير المناخي