شاهد: سباق مع الزمن لإخماد عشرات الحرائق في عدة غابات بالجزائر

بقلم: يورونيوز

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية معززة بطائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على حوالى ثمانية حرائق لا تزال مشتعلة بكل من أميزور وتيشي وتيزي بربر بولاية بجاية.

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تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من إخماد 11 حريقا من أصل 20 اندلعت في غابات ولايات سكيكدة والمدية وجيجل وبجاية والبويرة ومستغانم وتيارت وتيزي وزو.

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية معززة بطائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على حوالى ثمانية حرائق لا تزال مشتعلة بكل من أميزور وتيشي وتيزي بربر بولاية بجاية.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنوياً حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عاماً بعد آخر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.

وتشهد الجزائر موجة حرّ في جميع مناطق شمال شرق البلاد مثل بجاية وتيزي وزو حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة.

تسببت موجة الحر بجفاف الغطاء النباتي وجعلته أكثر عرضة لاندلاع الحرائق التي اشتعلت بفعل الرياح العاتية حسب شهادات مختلفة نقلتها وسائل الإعلام المحلية.