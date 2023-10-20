إليك كل التفاصيل.. شارع يشحن سيارتك الكهربائية تلقائياً أثناء سيرها

بقلم: يورونيوز

في كاشيوا، إحدى ضواحي طوكيو، يختبر المهندسون طريقاً يشحن السيارات الكهربائية تلقائياً عند مرورها فوقه، ويمكن أن يُحدث إدخال هذه التقنية التي تستخدم خاصية "الحث المغناطيسي" ثورة في سوق السيارات الكهربائية، التي تشهد العديد من عقبات شحن البطاريات.

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تواجه مستخدمي السيارات الكهربائية بعضُ المشكلات التي أصبحت تشكل عوائق أمام استخدام هذا النوع من المركبات، ومنها ما يعرف ب"قلق المدى"، الذي يعني الخوف من أن السيارة الكهربائية لا تملك طاقة كافية للوصول إلى وجهتها، وبالتالي تنقطع السبل بركاب السيارة نتيجة عدم قدرتها على السير لمسافات طويلة، لأنها تحتاج إلى شحن متواصل.

ويوضح السائقون دائماً أن هذا هو العائق الرئيسي أمام الانتقال إلى السيارة الكهربائية، لذلك بدأت الشركات اليابانية في اختبار طريقة جديدة لشحن بطاريات السيارات تلقائيا أثناء القيادة، ما من شأنه طمأنة العملاء المحتملين.

ويرى المهندسون في اليابان أن الوقت المناسب لإعادة شحن سيارتك في المدينة، هو عندما تكون متوقفاً عند إشارات المرور، لذلك جرت الاختبارات في أحد شوارع مدينة كاشيوا، إحدى ضواحي طوكيو. حيث قام المهندسون بتركيب بكرات مغناطيسية تحت الإسفلت عند إشارات المرور، تقوم بشحن بطاريات المركبات بواسطة الحث المغناطيسي، مثلما تُشحن الهواتف المحمولة لا سلكياً بالتقنية نفسها.

أما السيارات، فتكون مجهّزة في أسفل هيكلها القريب من الإسفلت بصفيحة حديدية لاقطة تتيح شحنها من الطريق.

وأظهرت الاختبارات أن عشر ثوانٍ من الشحن تسمح لك بالسفر لمسافة كيلومتر إضافي. لذلك، إذا اعترضتك خمسة أضواء حمراء في طريقك إلى العمل أو مدرسة الأطفال، فسيكون لديك ما يكفي للقيادة لجزء من يومك.

وفي الوقت الحالي، يجري اختبار هذه التقنية في شارع واحد في كاشيوا. بالتعاون مع عدة شركات مثل "بريدجستون" و"دنسو" وأيضاً مع باحثين من جامعة طوكيو. ولا بدّ من التثبت من فعالية هذا الحل وإذا ما كان مربحاً على المدى الطويل، قبل نشره في شوارع ومدن أخرى.

ومن شأن أنظمة "الطرق الكهربائية" هذه أن تسرّع الثورة الجارية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في اليابان إذ تمكّن المركبات الكهربائية من السير لوقت أطول من دون التوقف لإعادة شحن بطارياتها.