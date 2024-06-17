فيديو: كاليفورنيا تحترق.. مشاهد صادمة لنيران تلتهم مساحات شاسعة من الغابات

كثف رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات كبير في الجبال شمال لوس أنجلوس يوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت نموًا للحرائق، مدفوعًا بالرياح على طول الطريق السريع 5.

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اندلع حريق غابات صغير في شمال كاليفورنيا، ما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء وتحذيرات لمنطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بالقرب من بحيرة سونوما وشوهدت أعمدة دخان داكنة أثناء تحرك الحريق عبر الأشجار على بعد حوالى 130 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو. وتم احتواؤه بنسبة 15 في المائة.

وقال جيسون كلاي المتحدث باسم الحماية المدنية إن الرياح والرطوبة المنخفضة كانتا السبب وراء الحريق وهي تهدد الهياكل، مشيرا إلى أنّ السلطات تعمل على تحديد مساحة الأراضي التي أتلفتها النيران.

حرائق كاليفورنيا Stephen Lam/San Francisco Chronicle

كما كثف رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات كبير في الجبال شمال لوس أنجلوس يوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت نموًا للحرائق، مدفوعًا بالرياح على طول الطريق السريع 5.

تمّ احتواء حريق اندلع بعد إخماد أول حريق بنسبة 8 في المائة، متسببا في إتلاف ما يقرب من 60 كيلومترًا مربعًا وأجبر على إخلاء ما لا يقل عن 1200 من المصطافين والمتنزهين على الطرق الوعرة بمنطقة هانغري فالي الترفيهية يوم السبت.

وأوضح كينيتشي هاسكيت، رئيس قسم إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس: "نسبة الـ 8 في المائة هذه جيدة لأنها تعني أننا نعمل على زيادة وتعزيز خطوط الاحتواء لدينا". وأضاف: أنّ رجال الإطفاء يأملون في السيطرة على الحريق بحجمه الحالي، لكن من الممكن تحقيق المزيد من النمو.

اندلع الحريق مع تحول الطقس إلى حار وعاصف في منطقة جفت فيها الأعشاب، التي تكاثرت بسبب الشتاء الممطر منذ فترة طويلة واحترقت بسهولة.

حرائق كاليفورنيا Stephen Lam/San Francisco Chronicle

واختفت أعمدة الدخان الضخمة التي ظهرت بحلول صباح يوم الاثنين وانتقل دخان يوم الأحد بنحو 360 كيلومترًا شمالا باتجاه صحراء موهافي ليلقي ضبابًا طفيفًا على منطقة لاس فيغاس. وأصدر مسؤولو جودة الهواء في نيفادا تنبيهًا نصحوا فيه الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب بالبقاء في منازلهم.

حرائق كاليفورنيا Noah Berger/AP

كما شهدت منطقة جنوب كاليفورنيا اندلاع حريق بعد ظهر السبت، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب لوس أنجلوس، وتسبب الحريق في احتراق مبانٍ داخل منطقة ترفيه تمّ إخلاؤها.

إلى الجنوب، تم إغلاق بحيرة الهرم الشهيرة كإجراء احترازي في عيد الأباء. كما حذر المسؤولون سكان كاستايك، التي يقطنها حوالي 19 ألف شخص، من ضرورة الاستعداد للمغادرة إذا امتد الحريق إلى الجنوب.

حرائق كاليفورنيا Stephen Lam/San Francisco Chronicle

وعلى بعد حوالي 120 كيلومترًا إلى الشرق، تمّ احتواء حريق هيسبيريا، الذي تبلغ مساحته حوالي 5 كيلومترات مربعة بنسبة 30 في المائة. وأدى الحريق إلى إغلاق الطرق، مع إصدار الاسلطات لتحذيرات الإخلاء في مقاطعة سان برناردينو.