شاهد: مظاهرات في باريس تضامنًا مع غزة.. مناوشات مع الشرطة وجدل حول هتافات الله أكبر

بقلم: يورونيوز

وجهت وسائل إعلام فرنسية الانتقادات لهذه التحركات، حيث اتهمت المشاركين في التحرك بساحة الجمهورية بإطلاق شعارات دينية مثل "الله أكبر".

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شارك الآلاف الخميس في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس بعدما رفعت السلطات الحظر الذي كان مفروضًا على التجمعات المساندة لغزة عقب الهجوم الدامي الذي شنته حماس ضد إسرائيل.

وكان القضاء الإداري في العاصمة الفرنسية قد علّق الخميس الحظر على التظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في ساحة لاريبوبليك بوسط باريس.

مواجهات مع الشرطة

وتجمع الآلاف للمشاركة في التظاهرة التي بدأت سلمية، لكنها شهدت لاحقًا اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود، وفق مراسلي وكالة فرانس برس في المكان.

كما وجهت وسائل إعلام فرنسية الانتقادات لهذه التحركات، حيث اتهمت المشاركين في التحرك بساحة الجمهورية بإطلاق هتافات دينية مثل "الله أكبر".

والأسبوع الماضي، دعا وزير الداخلية جيرالد دارمانان سلطات المناطق الفرنسية إلى حظر جميع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين على خلفية تزايد الحوادث المعادية للسامية في أعقاب أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة.

لكن محكمة باريس قضت أن هذا الحظر يشكل "تهديدًا خطرًا وغير قانوني بشكل جلي لحرية التظاهر".

وبرر الرئيس إيمانويل ماكرون حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مباشرة بعد هجوم حماس على إسرائيل باعتبار أن عناصر متطرفة يمكن أن تستغلها لـ"حرق العلم الإسرائيلي والدفاع عن حماس".

فرنسا التي تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا وأخرى تقدر بملايين المسلمين تعيش حالة تأهب قصوى منذ هجوم حماس، وأيضًا منذ مقتل مدرّس الأسبوع الماضي على يد طالب أعلن الولاء لتنظيم داعش.