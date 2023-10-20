EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"لم يعد لدي مكان أذهب إليه".. معاناة أهالي غزة تتفاقم بعد قصف كنسية القديس بورفيريوس

مكان الغارة على كنيسة القديس بورفيريوس
مكان الغارة على كنيسة القديس بورفيريوس Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تستمر عمليات البحث عن الضحايا تحت الركام، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عددًا كبيرًا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا.

اعلان

"لم يعد لدي مكان للذهاب إليه"، هو ما يقوله أحد الفلسطينيين المسيحيين، بعد قصف كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس بغزة، وهي أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في الحي التاريخي بالمدينة، حيث لجأ العديد من سكان القطاع إليها مع احتدام الحرب.

وتستمر عمليات البحث عن الضحايا تحت الركام، بعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عددًا كبيرًا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية، وقالت الوزارة في بيان إنّ الغارة تسبّبت "بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى" في حرم الكنيسة.

وفي مشاهد انتشرت على مواقع التواصل، ظهر أحد الرجال وهو يخرج من سيارة الإسعاف لدى وصوله إلى مستشفى الشفاء، وقال: "هناك الكثير من الضحايا في كنيسة القديس بورفيريوس".

في المقابل، قال شخص آخر: "ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. لقد قصف منزلي، أين سأذهب الآن؟ أين سنذهب، لا يوجد مكان آخر. أنا مسيحي في غزة. أنتم تقصفون المسيحيين والمسلمين في غزة".

تبرير إسرائيلي لقصف كنيسة القديس بورفيريوس

وفي تبرير للقصف، زعم متحدث باسم الجيش في الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ليل الخميس الجمعة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز القيادة والمراقبة للفصائل الفلسطينية.

دمر جزء كبير من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
دمر جزء كبير من قطاع غزة جراء القصف الإسرائيليAFP

وقال شهود إن الغارة الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بواجهة الكنيسة وتسبّبت بانهيار مبنى مجاور. ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في بيان ليل الخميس الجمعة هذا القصف، وقالت إنّ "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفّرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يوماً الماضية، يشكّل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شح حاد للوقود في غزة..طوابير طويلة وانتظار ساعات للحصول على القليل

فيديو: حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

شاهد: طائرة أميركية تحمل عربات مدرعة تهبط في مطار بن غوريون

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني