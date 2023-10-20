شاهد: مظاهرات حاشدة في سانتياغو وكيتو وريو دي جانيرو تضامنا مع غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر الآلاف في سانتياغو وكيتو وريو دي جانيرو، دعما للشعب الفلسطيني وبعد أسبوعين من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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وطالب المتظاهرون إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما حرقوا علم إسرائيل والولايات المتحدة أمام السفارة الإسرائيلية في بوغوتا، الأربعاء.

وقالت رشا قوزات، وهي فلسطينية مقيمة في تشيلي منذ 7 سنوات، إنها لا تستطيع التواصل مع عائلتها وأصدقائها في قطاع غزة: "لم أتواصل مع عائلتي منذ ثلاثة أيام، ولا يوجد أي أخبار. في المرة الأخيرة التي تحدثت معهم لم يكن لديهم ماء، وكانوا يبحثون طرق لتوفير المياه، ولكن لا يوجد شيء. ليس لديهم طعام. وليس لديهم كهرباء. أشعر بالخوف الشديد وأتوقع أخبار سيئة كل لحظة."

وتقول حنان عوض، وهي فلسطينية مقيمة في ريو دي جانيرو التي فقدت أفرادا من عائلتها إثر القصف الإسرائيلي في قطاع غزة: " عائلتي تشرب المياه الملوثة لا يوجد ماء ولا طعام، لا أريد أن أبكي مجددا."

النزوح القسري لمليون فلسطيني في قطاع غزة

ونزح قسريا أكثر من مليون فلسطيني من بيوتهم بعد أن طلبت منهم إسرائيل الإخلاء، بينما تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية اليومية في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المناطق التي أعلنتها إسرائيل ”مناطق آمنة”.

وافقت إسرائيل على السماح لمصر بإيصال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة، بعد 10 أيام من حصار إسرائيل المطبق عليها، ولم تشمل اتفاقية إدخال المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي شحنات وقود للقطاع.