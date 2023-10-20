تسبب القصف الإسرائيلي على غزة إلى حد الآن في مقتل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم الى مناطق أخرى، لا سيما الى جنوب القطاع، هربا من القصف. وفي إسرائيل قتل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".
يأمل الفلسطينيون في غزة وصول المساعدات الإنسانية الجمعة، بعد أكثر من عشرة أيام من حصار تفرضه إسرائيل التي ما زالت تستعد لهجوم بري، وتواصل قصفها للقطاع بعد "عملية طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وعلى الحدود مع لبنانما زال التوتر كبيرا أيضا حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلي وحزب الله اللبناني. على المستوى الدبلوماسي، تعمل دول عدة على تجنب اشتعال المنطقة.
وفي ما يلي آخر التطورات:
مقتل فلسطينيين في الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس إلى 13 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم (شمال). من ناحيتها، قالت القوات الإسرائيلية في بيان إنّ عنصراً من وحدة حرس الحدود قُتل "خلال الاشتباكات.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر إلى 81 شخصا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم نورشمس بطولكرم خلال عدوانه يوم أمس (الخميس)، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيداً بينهم 5 أطفال". وقُتل 79 شخصًا منذ بداية النزاع في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو هجمات لمستوطنين.
وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، طالت أيضا نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس ونشطاء آخرين.
تصعيد "كارثي"
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الجمعة أن أي تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون "كارثيا" للاجئين.
وقال فيليبو غراندي لصحافيين في اليابان: "أستطيع أن أقول لكم بكل تأكيد أن أي تصعيد إضافي أو حتى استمرار للأنشطة العسكرية سيكون كارثيا على شعب غزة".
شاهد: طائرة أميركية تحمل عربات مدرعة تهبط في مطار بن غوريونeuronewsدعماً للدولة العبرية وصلت، صباح اليوم الجمعة، طائرة من الولايات المتحدة الأميركية إلى مطار بن غوروين، محمّلة بأحدث العربات العسكرية المدرعة، لمؤازرتها في حربها على قطاع غزة.
قصف مخبز
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ضربات جوية اسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرين شخصا أمس الخميس أمام مخبز في مدينة غزة.
وكانت إسرائيل قصف المستشفى الأهلي العربي في غزة. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 471 شخصًا حسب وزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية.
في انتظار المساعدات
قالت قناة القاهرة نيوز المصرية القريبة من الاستخبارات المصرية مساء الخميس، إن معبر رفح بين مصر وغزة، المنفذ الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، سيفتح الجمعة.
وما زالت قوافل المساعدات الإنسانية التي تنتظر دخول هذا الجيب الصغير الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، متوقفة منذ أيام في رفح، مع دخول الصراع يومه الرابع عشر.
وفي القاهرة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق"، مشددا على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وعلى معبر رفح، قام المصريون الخميس بإصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي تمهيدا لمرور شاحنات المساعدات، كما ذكر شهود عيان. وتجمع عشرات على أمل إعادة فتحه.
وقال محمد (40 عاما) الذي يعمل في إحدى المؤسسات الإيطالية وينتظر مع عائلته منذ ثلاثة أيام إعادة فتح المعبر ليتمكنوا من الرحيل "نحن جاهزون مع حقائبنا".
وصول مساعدات إنسانية روسية مخصصة لغزة إلى مطار العريش في مصرeuronewsوصلت إلى مصر، يوم الخميس، 27 طناً من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية لسكان قطاع غزة.
"جريمة شنيعة"
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي زار إسرائيل الخميس، عن دعمه للدولة العبرية لكنه دعا إلى تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد توجه بعد ذلك إلى السعودية حيث وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "استهداف المدنيين" في غزة بأنه "جريمة شنيعة"، محذرا من "تداعيات خطيرة" على أمن المنطقة وخارجها.
ودعا الرئيس المصري والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "إنهاء فوري" للصراع واتهما إسرائيل بفرض "عقاب جماعي" على قطاع غزة يهدف إلى "تجويع" الفلسطينيين و"إجبارهم على النزوح".
استهداف موقع قرب كنيسة
أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه شن غارة جوية على موقع تابع لحماس في منطقة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة حيث كانت وزارة الداخلية في القطاع قد أعلنت سقوط عدد من القتلى والجرحى في ضربة، موضحا أن القصف الحق أضرارا بجدار الكنيسة.
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة في بيان الخميس أن عددا كبيرا من النازحين الذين لجأوا إلى حرم هذه الكنيسة قتلوا أو جرحوا في الغارة الإسرائيلية. وقالت في بيان إنّ الغارة تسبّبت "بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى" في حرم الكنيسة.
ودانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في بيان ليل الخميس الجمعة هذا القصف. وقالت إنّ "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفّرها لحماية المواطنين الأبرياء... يشكّل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".
وكنيسة القديس برفيريوس هي أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي مبنية فوق ضريح القديس برفيريوس الناسك والأسقف الغزّي من القرن الخامس. وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض مساء الثلاثاء لقصف أوقع وفقاً لسلطات حماس 471 قتيلاً.
"إم تي في" تلغي احتفالا
ألغت محطة "إم تي في" الخميس احتفال توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية الذي كان من المقرر إقامته في فيلبينت بالمنطقة الباريسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل "نظرا للأحداث المأسوية في إسرائيل وغزة".
وأشارت "إم تي في" في بيانها قائلة: "في كل عام، تسلط جوائز الموسيقى الأوروبية الضوء على الموسيقى العالمية. ولكن نظراً للأحداث المأسوية في إسرائيل وغزة، نعتقد أن الوقت غير مناسب لحدث احتفالي دولي". واعتبرت أن "خسارة آلاف الأرواح تفترض مرحلة تأمّل".
تضامن مع الفلسطينيين
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الخميس إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين. ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيا سنويا رئيسيا في تونس.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية: "تضامناً مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتباراً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".
وتونس التي استضافت على أراضيها بين العامين 1982 و1994 منظمة التحرير الفلطسينية بقيادة ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، تُعتبر منذ أمد بعيد داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية.