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مقتل فلسطينيين في الضفة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس إلى 13 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم (شمال). من ناحيتها، قالت القوات الإسرائيلية في بيان إنّ عنصراً من وحدة حرس الحدود قُتل "خلال الاشتباكات.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/اكتوبر إلى 81 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم نورشمس بطولكرم خلال عدوانه يوم أمس (الخميس)، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيداً بينهم 5 أطفال". وقُتل 79 شخصًا منذ بداية النزاع في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية أو هجمات لمستوطنين.

وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، طالت أيضا نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس ونشطاء آخرين.