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شاهد: ملاذ لأكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف مدني نازح.. مستشفى القدس في غزة مهدد بالقصف

جرحى فلسطينيون إثر غارة إسرائيلية
جرحى فلسطينيون إثر غارة إسرائيلية Copyright Abed Khaled/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديداً من السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة، وطالبت بإخلائه فورا.

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ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين.

ونشرت الجمعية لقطات مصورة للمستشفى الذي ضاقت أروقته بسكان الغزة الذين وجدوا فيه ملاذهم الوحيد، بالإضافة إلى استقباله أعداداً هائلة من الجرحى، مع نقص في المعدات الطبية والأجهزة.

ولطالما كانت مستشفيات غزة هشة، لكنها تبدو اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع نقص المعدات ومنع الوقود من الدخول للقطاع فضلاً عن قطع الكهرباء واستهداف الطواقم الطبية من قبل القوات الإسرائلية، ما يضاعف من إنهاكها، كما أن أعداد الجرحى في تزايد والإمكانيات جد محدودة.

وفي بيان، طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صحافيي العالم بالتحرك الفوري والعاجل "لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت فى مستشفى الأهلى المعمداني".

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