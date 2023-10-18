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شاهد: فاجعة تلم بالفلسطينيين عند مستشفى المعمداني بعد تعرضه لقصف إسرائيلي و"الوضع يخرج عن السيطرة"

رج يحمل امرأة مسنة في مستشفى الأهلي الذي استهدف بالقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء. 2023/10/18
رج يحمل امرأة مسنة في مستشفى الأهلي الذي استهدف بالقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء. 2023/10/18 Copyright Abed Khaled/ AP.
بقلم:  يورونيوز
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حزن وأسى ألم بالفلسطينيين أمام مستشفى الأهلي في غزة، إثر تعرضه لقصف ليلي إسرائيلي، أوقع ما بين مائتين وثلاثمائة قتيل وفق وزارة الصحة في غزة.

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قال رئيس منظمة الصحة العالمية الأممية تيدروس أدانوم غيبريسوس، إن الوضع في قطاع غزة يخرج عن السيطرة، في اعقاب استهداف القوات الإسرائيلية مستشفى الأهلي في المدينة حيث قتل مئات الأشخاص، في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح غيبريسوس على صفحته من موقع "إكس"، أنه في كل لحظة ينتظر فيها وصول المساعدات الطبية يسجل فيها فقدان في الأرواح.

وبين رئيس المنظمة الأممية أن المساعدات مكدسة منذ أربعة أيام عند معبر رفح الحدودي مع مصر، وأنه من الضروري أن يفتح فورا للبدء بتوزيع الإمدادات، داعيا إلى وقف أعمال العنف من كل الأطراف.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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