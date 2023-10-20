عشر سنوات وكفى.. رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني تنفصل عن شريكها بعد تسجيلات محرجة

بقلم: يورونيوز

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني انفصالها عن شريكها الذي عاشت معه فترة طويلة بعد أن بث برنامج تلفزيوني مقاطع له وهو يدلي بتصريحات بذيئة لزميلاته، في أحدث جدل يحيط بشريك رئيسة الحكومة في إيطاليا.

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انفصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن شريكها ووالد ابنتها الصحفي أندريا جيامبرونو بعد بث برنامج تلفزيوني ساخر للقطات يظهر فيها، وهو يدلي بتصريحات بذيئة لزميلاته.

ظهر خبر الانفصال على الصفحات الرئيسية لمعظم وسائل الإعلام الإيطالية صباح هذا الجمعة، بعد أن أصبحت علاقة رئيسة الوزراء مع جيامبرونو تحت المجهر في وقت سابق من هذا العام عقب إدلاء الصحفي بتعليقات مثيرة للجدل بخصوص النساء وجرائم الاغتصاب.

في أعقاب حادثة اغتصاب بشعة لشابتين في جنوب إيطاليا، قال جيامبرونو إن النساء يجب أن يمتنعن عن شرب الخمر إذا أردن تجنب "الذئب"، وهو تصريح أثار انتقادات واسعة النطاق لكونه ألقى باللوم على النساء في الاعتداء الجنسي.

وفي ذلك الوقت، دافعت ميلوني عن شريك حياتها بقولها إنه كان ينوي تقديم النصيحة، التي تقدمها أي والدة بما في ذلك والدتها، عندما كانت أصغر سناً. ويبدو أنها أظهرت بعض الإحباط عندما طُلب منها الرد على بيان جيامبرونو، إذ أكدت أنّه بإمكانه أن يقول ما يريد وأنها لن تجيب على تعليقاته.

لكن يبدو أن ما كشف عنه العدد الأخير من برنامج "الخبر ينتشر" كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لميلوني. البرنامج الذي يُبث في ساعات الذروة على إذاعة "ميدياست" المملوكة للراحل سيلفيو برلسكوني، تم بثه ليلتين متتاليتين وكان جيامبرونو الموضوع الأساسي للبرنامج حيث تمّ استخدام مقاطع صوتية له وتسجيلات من وراء الكواليس.

وفي التسجيلات، يمكن سماع جيامبرونو، وهو يخبر زميلاته عن علاقته مع زميلته في العمل، ويطلب منهن الانضمام إلى علاقتهن المفتوحة في مجموعات ثلاثية ورباعية، بالإضافة إلى سؤالهن بإصرار عما إذا كان لديهن شريك.

وتعيش ميلوني وجيامبرونو معا منذ ما يقرب من عقد من الزمن ولديهما طفلة تدعى جينيفرا، وتبلغ من العمر 7 سنوات. وبينما لم تُعلق رئيس حكومة إيطاليا على سبب الانفصال ولم تشر إلى البرنامج التلفزيوني، فقد نشرت بيانا على موقع "إكس" أو "تويتر" سابقا يوم الجمعة أعلنت فيه انتهاء علاقتها مع جيامبرونو.

وكتبت: "علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت ما يقرب من عشر سنوات، تنتهي هنا"، ولم تنس أن تشكره على "السنوات الرائعة التي أمضيانها معًا" ومع ابنتهما.

وقالت ميلوني إن مساراتهما قد اتخذت اتجاهات مختلفة "منذ فترة"، وحان الوقت للاعتراف بذلك. وأضافت أنها "ستدافع بأي ثمن" عن صداقتهما وعن ابنتهما، وختمت ساخرة من "كل من يرغب في إضعافي بضربي في خصوصياتي العائلية".