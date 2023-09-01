كيف تخلت ميلوني اليمينية عن قلقها من الهجرة والمهاجرين إلى براغماتية محبة لملف يقض مضجع إيطاليا

بقلم: يورونيوز

قبل أن تصبح رئيسة وزراء إيطاليا، كانت جيورجيا ميلوني واحدة من أكثر الأصوات حدة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وباعتبارها سياسية معارضة، حذرت بشدة من الجهود الرامية إلى استبدال الإيطاليين الأصليين بأقليات عرقية، ووعدت بفرض حصار بحري لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط.

خلال فترة وجودها في منصبها، اتخذت مساراً مختلفاً ملحوظاً، حيث شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الوافدين غير الشرعيين وأصدرت تشريعات يمكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليون مهاجر جديد عبر القنوات القانونية.

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وتأتي سياسات ميلوني في وقت يشهد صعود اليمين واليمين المتطرف قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في الربيع المقبل، وتمثل تحولاً كبيراً في اتجاه الكتلة المحافظة في القارة، حيث يفسح الخطاب الناري المجال للممارسات الحكومية الباردة.

وقال كلاوديو سيراسا، رئيس تحرير صحيفة إيل فوجليو الإيطالية اليومية الوسطية: "عندما تصبح في الحكومة، عليك أن تجد الحلول بدلاً من كبش فداء".

ترأس ميلوني دولة تعاني من الركود الاقتصادي والتدهور الديموغرافي. على مدى العقد الماضي، فقدت إيطاليا حوالي 1.5 مليون نسمة (أكثر من عدد سكان ميلانو). وفي 39 من مقاطعاتها البالغ عددها 107، يزيد عدد المتقاعدين عن عدد العمال.

كانت مثل هذه الأرقام هي التي دفعت وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، إلى التحذير في وقت سابق من هذا الشهر من أن أي إصلاح لنظام التقاعد "لن يصمد على المدى المتوسط ​​إلى الطويل بالنظر إلى معدل المواليد الذي نعرفه اليوم في هذا البلد" .

فجوة العمالة

ويقدر مرسوم ميلوني بشأن الهجرة القانونية أن إيطاليا ستحتاج إلى 833 ألف مهاجر جديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة لسد فجوة العمالة، ويفتح الباب أمام 452 ألف عامل خلال نفس الفترة لشغل الوظائف الموسمية في قطاعات مثل الزراعة والسياحة، بالإضافة إلى وظائف طويلة الأجل مثل السباكين والكهربائيين ومقدمي الرعاية والميكانيكيين.

وقال ماتيو فيلا، خبير الهجرة في معهد ISPI البحثي في ​​إيطاليا: "هذا سلوك عملي للغاية...لقد حدث تغيير في الخطاب."

توابيت ضحايا غرق سفينة للمهاجرين غير الشرعيين في قاعة الرياضة المحلية في كروتوني، جنوب إيطاليا، 28 فبراير 2023 Antonino D'Urso /Antonino D'Urso - LaPresse foto d'urso

وقال ماوريتسيو، أستاذ علم الاجتماع والباحث في شؤون الهجرة في جامعة ميلانو، إنه بالنظر إلى قواعد لم شمل الأسر في إيطاليا، التي تسمح للمقيمين بإحضار أقاربهم، فإنه "من السهل التنبؤ بأن هذه الأعداد ستتضاعف ثلاث مرات خلال حوالي 10 سنوات"، مما سيجلب حوالي 1.5 مليون مهاجر"، وأضاف قوله إن حكومة ميلوني "تم دفعها لتنفيذ سياسة أكثر واقعية" من قبل طبقة رجال الأعمال الذين يشكلون جزءًا كبيراً من دعمها.

نيكولا بروكاتشيني، عضو البرلمان الأوروبي المقرب من ميلوني، والذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي ينتمي إليها حزب أخوة إيطاليا الذي تنتمي إليه ميلوني، نفى أي تغيير في الخط: “نحن نفعل في الحكومة ما جادلنا به سابقاً أيضاً: لا يوجد شيء اسمه أمة يمكنها الاستغناء عن قدر معتدل من الهجرة، ولكن يجب أن تكون قليلة ومستدامة ومحكومة.

الوافدين غير النظاميين

وعلى الرغم من أن ميلوني استمرت في اتخاذ موقف متشدد بشأن الوافدين غير النظاميين، إلا أنه لا يوجد دليل على فعالية هذا النهج. وتظهر البيانات الحكومية أن عدد الأشخاص الذين يصلون بالقوارب بعد عبور البحر الأبيض المتوسط ​​قد تضاعف أكثر من الضعف هذا العام، ليصل إلى 106,000 حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 53,000 في نفس الفترة من العام الماضي.

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وتعرضت سياسة ميلوني لانتقادات في شباط/ فبرايرعندما غرق نحو 100 مهاجر بعد فشل خفر السواحل في الانتشار لمساعدة قارب انقلب قبالة ساحل كالابريا بالقرب من بلدة كوترو. ومنذ ذلك الحين، حولت حكومته اهتمامها إلى قوارب الإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، واتهمتها بتشجيع المهاجرين على المخاطرة بعبور الحدود. وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتجزت إيطاليا مؤقتاً ثلاث سفن كانت تنقل مهاجرين تم إنقاذهم في البحر.

وعبر البحر الأبيض المتوسط، انضمت ميلوني إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإبرام اتفاق مثير للجدل مع تونس، لتبادل تمويل المساعدات مقابل جهود أكثر صرامة لمنع المهاجرين من العبور. ولكن منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في تموز/يوليو، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 40 بالمائة تقريباً.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أن تونس منعت منذ بداية العام مغادرة أكثر من 40 ألف مهاجر. وأضاف: "هذه نتائج مشجعة ولكنها ليست كافية بعد".

لم يمر تحول ميلوني دون أن يلاحظه أحد من حلفائها في اليمين، وخاصة في حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يشكل جزءًا من حكومتها الائتلافية.

"أين ذهبت رئيسة الوزراء ميلوني التي كان تقول "الحصار البحري"؟" تساءل أتيليو لوسيا، عضو الرابطة ونائب عمدة لامبيدوسا، الجزيرة الصغيرة التي يصل إليها معظم المهاجرين. "كنت آمل... الآن وقد أصبح لدينا أخيراً حكومة يمينية أن يتغير الوضع... لكن اليمين أصبح أسوأ من اليسار".