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وصول مساعدات إنسانية روسية مخصصة لغزة إلى مطار العريش في مصر

معبر فتح على الحدود بين مصر وغزة
معبر فتح على الحدود بين مصر وغزة Copyright Omar Aziz/The AP
بقلم:  يورونيوز
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وصلت إلى مصر، يوم الخميس، 27 طناً من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية لسكان قطاع غزة.

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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنّه تم بالفعل تسليم المساعدات الإنسانية لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بتسليمها لسكان قطاع غزة.

وبحسب وكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية، فإنّ المساعدات تشمل الدقيق، والسكر، والأرز، والمعكرونة.

وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي من القوات أن تكون مستعدة لهجوم بري على الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أنه لم يذكر متى سيبدأ ذلك.

وفر أكثر من مليون فلسطيني، أي ما يقرب من نصف سكان غزة، من منازلهم في شمال غزة ومدينة غزة، بعد أن طلبت منهم إسرائيل الإخلاء.

واستمرت الغارات الجوية في وقت مبكر، من يوم الخميس في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مناطق في الجنوب أعلنتها إسرائيل “مناطق آمنة”.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة من مصر، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أصبحت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر، بعد أن اقتحمت فصائل فلسطينية  إسرائيل، هي الأكثر دموية من بين خمس حروب في غزة لكلا الجانبين.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، الخميس، "إن 3785 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 12500 آخرين".

وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الأولي.

المصادر الإضافية • أ ب

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