شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس إلى 13 بينهم 5 أطفال في مخيم نور شمس للاجئين.

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تفقد فلسطينيون الأضرار الناجمة عن غارة جوية إسرائيلية من طائرة مسيرة على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الخميس إلى 13 بينهم 5 أطفال في مخيم نور شمس للاجئين.

الضربة الإسرائيلية في طولكرم AFP

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 81 شخصًا.

الهجوم على مخيم نور شمس في طولكرم

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم نورشمس بطولكرم خلال عدوانه يوم أمس (الخميس)، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدًا بينهم 5 أطفال".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس إنّه استخدم طائرة مسيّرة "قتلت عددًا من الإرهابيين" في مخيّم نور شمس.

كما أكّد حدوث "تبادل لإطلاق النار وإلقاء عبوّات ناسفة باتجاه القوات الأمنية" خلال تنفيذ وحداته عملية "لمكافحة الإرهاب" في المخيّم.

من ناحيتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ عنصرًا من وحدة حرس الحدود قُتل "خلال اشتباكات مع إرهابيين مسلّحين".

مواجهات في الضفة

وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، طالت أيضًا نوابًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس ونشطاء آخرين.

وقتل 3785 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم الى مناطق أخرى، لا سيما الى جنوب القطاع، هربًا من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وفي إسرائيل قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول من الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين. وهناك 203 أسرى في أيدي حماس، وفق الجيش الإسرائيلي.