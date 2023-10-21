ما هي مراحل الحرب الثلاث التي كشفها وزير الدفاع الإسرائيلي؟

بقلم: يورونيوز

أشار غالانت أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى 3 مراحل منظمة من الحرب.

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل حاليا في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل متوقعة لهذه الحرب والتي تهدف بشكل أساسي القضاء على حركة حماس ثم بناء نظام أمني جديد في القطاع.

وقال غالانت إن الهدف النهائي هو إزالة أي مسؤولية لدى إسرائيل تجاه سكان غزة من خلال إنشاء "نظام أمني" جديد في القطاع.

وأوضح غالانت "نحن في المرحلة الأولى، حيث تجري عمليات قصف جوي، وبعد ذلك مناورة أو (حرب برية) بهدف تدمير النشطاء والإضرار بالبنية التحتية من أجل هزيمة حماس وتدميرها.. في المرحلة الثانية، سنستمر في القتال، ولكن بكثافة أقل حيث تعمل القوات على القضاء على جيوب المقاومة".

وتابع "الخطوة الثالثة ستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين اول/أكتوبر.