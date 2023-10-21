بعد دخول المساعدات عبر رفح.. الجيش الإسرائيلي: الوضع الإنساني في غزة تحت السيطرة

بقلم: يورونيوز

قالت المستشفيات إن الإمدادات الطبية والوقود اللازم لمولدات الطوارئ ينفد وسط انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري السبت أن الوضع الإنساني في غزة "تحت السيطرة".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي افتتح فيه المعبر الحدودي بين مصر وغزة يوم السبت للسماح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

لحظة دخول المساعدات إلى غزة MOHAMMED ASSAD/AFP

وكان سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم فروا من منازلهم، يقننون الطعام وسط نقص في المياه الصالحة للشرب.

وقالت المستشفيات إن الإمدادات الطبية والوقود اللازم لمولدات الطوارئ ينفد وسط انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

"لم يتم إدخال أي وقود"

وقال هاغاري إن المساعدات سيتم تسليمها فقط إلى جنوب غزة، مضيفًا أنه لن يدخل أي وقود إلى المنطقة.

وجاء الافتتاح بعد أكثر من أسبوع من الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى التي قام بها وسطاء مختلفون، بما في ذلك زيارات قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المنطقة.

وأصرت إسرائيل في البداية على أنه لن يدخل أي شيء إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح حوالي 200 شخص أسرتهم حماس، وتم إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وجاء الافتتاح بعد ساعات من إطلاق حماس سراح امرأة أمريكية وابنتها، وهما أول أسيرات يتم إطلاق سراحهن بعد التوغل الذي قامت به الحركة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر داخل إسرائيل.