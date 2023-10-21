شاهد: لحظة إفراج حركة حماس عن رهينتين أميركيتين في غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، وذلك استجابة لجهود قطرية.

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نشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مقطعًا مصورًا يُظهر لحظة إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

وكان في استقبال الرهينتين مبعوث إسرائيلي على حدود غزة، وتم نقلهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

ومساء الجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إطلاق سراح الرهينتين الأميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، وذلك استجابة لجهود قطرية.

وأضاف أن ما قامت به كتائب القسام هدفه "الإثبات للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات الرئيس جو بايدن وإدارته الفاشية، كاذبة لا أساس لها من الصحة".

ردود فعل دولية

بدوره، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حركة حماس عن الرهينتين.

وجاء في بيان لبايدن "أن مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبًا مع عائلتهما".

كما شكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن قطر لإسهامها في عملية إطلاق سراحهما.

ولفت بلينكن، في مؤتمر صحافي، إلى "أننا سنطور خطة لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح"، مشددًا على أنه "يجب الإفراج عن الرهائن بشكل فوري دون شروط".

وكشف بلينكن بأنه "لا يزال هناك 10 أميركيين مجهولي المصير في هذا الصراع".

الرهينتان الأميركيتان بعد إطلاق سراحهما -/AFP

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن قطر أدت دورًا رئيسيًا في إفراج حركة حماس عن الرهينتين.

وقال ماكرون لعدد من الصحافيين: "هذه نتيجة جيدة للغاية توصل إليها المفاوضون، وأدت فيها قطر دورًا مهمًا جدًا"، مضيفًا أنه لا يستبعد التوجه إلى المنطقة في "الأيام المقبلة" اعتمادًا على محادثاته مع القادة الإقليميين.

كما عبر الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تحدث مبادرات مماثلة في الأيام المقبلة تشمل المواطنين الفرنسيين.

وقال ماكرون إنه لن يحضر الاجتماع الذي سيعقد في مصر غدًا السبت، لكنه سيسافر إلى المنطقة في الأيام أو الأسابيع المقبلة "إذا شعر أن ذلك قد يخفف حدة التوتر".