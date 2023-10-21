شاهد: الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأقصى في مدينة غزة

بقلم: يورونيوز

أفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس أن أكثر من 4385 فلسطيني قتلوا في الحملة الجوية الإسرائيلية.

اعلان

قصفت غارة جوية إسرائيلية المنطقة المحيطة بمستشفى الأقصى في مدينة غزة، اليوم السبت، بعد تحذير المنشأة الصحية بضرورة الإخلاء أمس الجمعة.

وأصابت الغارة الجوية منزل عائلة أبو أسد، على بعد حوالي 200 متر من المستشفى الذي تعمل فيه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال شهود إن الهجوم أدى إلى مقتل 12 فلسطينيًا من أفراد المنزل.

وكانت هذه واحدة من سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مدينة غزة في وقت مبكر من اليوم السبت، حيث تواصل إسرائيل تكثيف قصفها بعد أسبوعين من الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 4000 فلسطيني قتلوا في الحملة الجوية الإسرائيلية.

ويشمل ذلك حصيلة القتلى التي بلغت 471 قتيلاً في انفجار المستشفى الأهلي الذي ألقت حماس مسؤوليته على إسرائيل.

كما أدى الحصار والقصف على غزة إلى تدمير حوالي 30% من جميع المباني في القطاع ودفع النظام الصحي إلى الانهيار.