الأمم المتحدة: حياة 120 طفلا خدج وألف مريض كلى و50 ألف فلسطينية حامل معرضين لخطر الموت في غزة

بقلم: يورونيوز

تحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأحد أن 120 مولودا جديدا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وقتل أكثر من 1750 طفلا من أصل 4385 قتيلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

منع إمدادات الوقود والمياه والمواد الغذائية

وشددت إسرائيل بعد الهجوم الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ العام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية.

وتعاني المستشفيات في القطاع نقصا حادا في الوقود والمياه والأدوية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جوناثان كريكس لوكالة فرانس برس "لدينا حاليا 120 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات منهم 70 طفلا مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ".

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

وأشارت المنظمة العالمية إلى 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرضة أيضا للخطر في حال توقف المولدات عن العمل.

"خطر الموت"

وعبرت 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة السبت محملة بمواد غذائية وماء وأدوية، لكن أيا منها لم تحمل وقودا.

واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "أنّ عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة".

ويؤكد مسؤولون أنه يتم الاحتفاظ بمصادر الطاقة المحدودة في قطاع غزة للاستفادة منها في تشغيل مولدات المعدات الطبية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف "إذا وُضع الرضع في حاضنات ورُبطوا بأجهزة التنفس الاصطناعي وفق ما هو متعارف عليه، فإن انقطاع الكهرباء يجعلنا نشعر بالقلق على حياتهم".

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن حياة 130 طفلا "معرضة لخطر الموت" بسبب نفاد الوقود.

50 ألف امرأة حامل في القطاع

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يوميا حوالى 160 ولادة، مشيرة الى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2,4 مليون نسمة.

ورغم قول إسرائيل إن غاراتها تستهدف أهدافا تابعة لحركة حماس، فإن نسبة الأطفال الذين يقتلون في القصف الإسرائيلي مرتفعة جدا.

وتسبّب القصف الإسرائيلي أيضا بمقتل عائلات بأكملها بالإضافة إلى نساء حوامل.

وبحسب طبيب يعمل في مستشفى النجار في رفح، حصلت محاولة الخميس الماضي لإنقاذ جنين قضت والدته في قصف إسرائيلي على منزل العائلة، بينما كانت في الشهر السابع من الحمل.

وقال الطبيب إن الطفل ولد ميتا. وكان سبق ذلك بساعات مقتل ثمانية أطفال أثناء نومهم في منزل في خانيونس في جنوب القطاع.