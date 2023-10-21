صورة وقصة| كيف تنظم عائلة فلسطينية مغتربة قائمة مكتوبة بخط اليد بأسماء القتلى والجرحى من اقاربها

بقلم: يورونيوز

تضم القائمة أسماء أقارب جهاد وزوجته من قتلى وجرحى جراء عمليات القصف التي يُنفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أيام حيث يتمّ تجديد القائمة بمجرد الحصول على معلومات جديدة حول مصير العائلة في غزة.

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بالكثير من التأثر نشر جهاد عدوان وزوجته، وهما فلسطينيا الأصل، ويقطنان في بلين بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة قائمة بأسماء عائلتيهما في قطاع غزة. القائمة التي نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تعدّ بمثابة تقرير إخباري يُنجزه الزوجان يوميا بعيد الإتصال بعائلتيهما في غزة.

وتضم القائمة أسماء أقارب جهاد وزوجته من قتلى وجرحى جراء عمليات القصف التي يُنفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أيام حيث يتمّ تجديد القائمة بمجرد الحصول على معلومات جديدة حول مصير العائلة في غزة.

يتم كتابة حرف"M" أمام القتلى وهو اختصار لكلمة killed اما الجرحى فتضع العائلة أمام اسمائهم حرف "I" اختصارا لكلمة injured.

جهاد عدوان وفاطمة أبوموسى يجلسان مع ابنهما يامان Trisha Ahmed/AP

وعلى أريكة في منزلهما روى جهاد عدوان وزوجته فاطمة أبو موسى اللّذين كانا يجلسان مع ابنهما يمّان البالغ من العمر عامين تقريبًا قلقهما المتواصل على الأهل والأصدقاء بسبب الوضع الأمني المتدهور بغزة وانقطاع التواصل أحيانا على خلفية القصف المستمر منذ أيام. واكتشفت الأسرة منذ يوم أن خمسة من أقارب فاطمة أبو موسى قُتلوا وأصيب خمسة آخرون، بعد أن ضربت قنبلة منزل عائلتها في خان. يونس جنوب القطاع ومخيم للاجئين.

واندلعت الحرب بين الجانبين بعد هجوم مباغت لحماس على الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر-تشرين الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 4385 شخصا، وأن 70 في المائة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب.