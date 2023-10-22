شاهد: فلسطينيون في رفح ينتشلون صبيًا من تحت أنقاض منزل هدمته الغارات الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

كان رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي قال خلال تفقدّه أحد ألوية المشاة السبت "سندخل غزة"، مضيفا "غزة مكتظة بالسكان. العدو يحضّر أشياء كثيرة هناك، لكننا أيضا نستعدّ لهم".

اعلان

أسقط القصف الإسرائيلي على قطاع غزة العديد من المنازل والبنايات السكنية كما استهدف مسجدا ومقهى، في قصف ليل عنيف.

وتهافت عشرات الفلسطينيين إلى مستشفى دير البلح في محاولة للتعرف على جثث أقارب لهم قتلوا في القصف، بينما تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفيات القطاع المحاصر.

يقوم سكان من رفح في (مقطع الفيديو) بإخراج جثة تعود لصبي من عائلة يونس، سقط البيت عليهم في واحدة من الغارات الليلية التي شنتها إسرائيل.

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 4651 قتيلا على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، مع دخول الحرب أسبوعها الثالث.

وذكرت حماس أن قصف الليلة الماضية تسبّب بمقتل ثمانين شخصا، وتدمير أكثر من ثلاثين منزلا

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة "بلغ إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا بالإضافة إلى 14245 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة".