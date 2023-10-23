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شاهد: اقتحام سيارة مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مقاطعة مينييسوتا الأميركية

لافتة كتب عليها "فلسطين حرة" خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
لافتة كتب عليها "فلسطين حرة" خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين Copyright Lindsey Wasson/AP.
بقلم:  يورونيوز
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طالب ما يقرب من خمسة آلاف مشارك في المسيرة المؤيدة لفلسطين في مينيابوليس بإنهاء "القصف الإسرائيلي على غزة"، وفقا لبيان مشترك صادر عن منظمي التجمع.

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وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام سيارة بيضاء مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في قطاع غزة في مدينة مينيابوليس بمقاطعة مينييسوتا الأميركية.

وقال المتحدث باسم شرطة مينيابوليس آرون روز لمجلة "نيوزويك" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الضباط توصلوا بتقارير تشير إلى وقوع اضطرابات خلال المظاهرة التي انطلقت من حي لورينغ بارك بالمدينة.

وأوضح روز أن هناك العديد من الشهود الذين أفادوا باقتحام سيارة وسط الحشود، مضيفا أن أحد المتصلين بقسم الشرطة أبلغ عن سماع صوت طلق ناري.

وتابع بالقول: "حتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات مرتبطة بالمظاهرة ولم يتقدم أي ضحايا".

وشارك ما يقرب من خمسة آلاف شخص في مينيابوليس يوم الأحد للمطالبة بإنهاء "القصف الإسرائيلي على غزة"، وفقا لبيان مشترك صادر عن منظمي التجمع، لجنة مينيسوتا المناهضة للحرب، فرع الولاية للمسلمين الأمريكيين من أجل فلسطين وأميركا، وجمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين من جامعة مينيسوتا.

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