شاهد: فصائل فلسطينية تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل بعد غارات جوية

بقلم: يورونيوز

مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف أحياء بأكملها في مختلف أنحاء غزة، تردّ الفصائل الفلسطينية المسلحة عليها بإطلاق وابل من الصواريخ.

اعلان

وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة، الاثنين، صواريخ من شمال قطاع غزة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية أحدثت أضرارا واسعة النطاق هناك.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن إسرائيل تكثف هجماتها، مشيرا إلى تزايد التوقعات بشأن شن هجوم بري.

ومع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف أحياء بأكملها في مختلف أنحاء غزة، تردّ الفصائل الفلسطينية المسلحة عليها بإطلاق وابل من الصواريخ على مناطق داخل إسرائيل.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا في قطاع غزة جراء القصف، وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة التابعة لحماس الأحد، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.